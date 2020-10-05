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【特朗普確診】拉票快最後一搏 矛頭勢對準中國

國情動向 08:08 2020/10/05

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【特朗普確診】拉票快最後一搏 矛頭勢對準中國

美國總統特朗普突然確診新冠肺炎，打散美國大選佈局。特朗普治病之下變得相對低調，中外政界各方亦對他放下攻擊送上祝福。不過，隨住大選進一步逼近，特朗普拉票最後一搏，乘疫情打中國牌相信會打得愈來愈響。

特朗普確診前，在辯論如期咬着中國不放。特朗普支持率大落後拜登，對中國強硬來說明自己是美國利益捍衛者，是他尋求連任基本套路，這一點不會因為特朗普確診而改變。

特朗普確診後，對手攻擊投鼠忌器，他更料會獲得一定同情分。特朗普兩周後康復出來，也許可以在「更有資格」的位置，「更有理據」重新攻擊中國。

【特朗普確診】內地傳媒：對中國並非好事【下一頁】

【美國大選與中國】兩黨其實並非一致反華？【下一頁】

在此背景下，特朗普更進一步，拿中國炮製「10月驚奇」的機會不能排除。乘勢推動「中美脫鉤」、擴大中美金融戰科技戰，以至加強與台灣關係、派軍艦訪台、在中國周邊製造衝突均有可能發生。

只不過，中國根本不是美國選民主要關心議題。前總統老布殊雖然打贏波斯灣戰爭，更看着蘇聯解體，但1992年大選，克林頓團隊乘美國經濟前景轉差，拋出「It's the economy, stupid」（重點是經濟，笨蛋）作為核心信息拉票，結果克林頓大勝。

【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國【下一頁】

【美國大選】拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」【下一頁】

特朗普經濟本來是不錯的，但現在都前功盡廢。美國第2季經濟按季破紀錄收縮31.7%，幅度與奧巴馬在金融海嘯後接掌美國初期不可比，使特朗普誇耀自己比奧巴馬做得好的說服力大減。他近期亦只能宣稱，他在疫情前打造了美國史上「最偉大」經濟。

但特朗普確診為大選注入的一大不明朗在於，他的陣營現在可能比此前任何時候，都要接近成功在美國民眾心中，將疫情、經濟衰退、苦日子和中國劃上等號，隨時令他一舉翻盤。特朗普上屆大選他就證明了自己的號召能力，如今民調有多反映實況，無人能說得準。

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

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