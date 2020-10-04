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【華為禁令】華為搶攻手提電腦市場 目標營收百億美元

國情動向 23:01 2020/10/04

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在美國封殺圍堵下，中國電訊設備商華為積極拓展高端手機以外市場，手提電腦（筆記本電腦）是其中之一。內地傳媒報道，華為內部已訂下筆記本電腦，將成為下一個營收百億美元的產品。

據了解，華為日前發表全新輕薄旗艦MateBook X時公布，華為筆記本電腦在內地市場佔有率16.9%，僅次於聯想。

華為MateBook X

財聯社報道，數據顯示，今年第二季華為筆記本出貨量達到15.5萬部，而內地最大PC巨頭聯想出貨量為21.5萬部，兩者相差6萬部，其他品牌出貨量均不及10萬部。

與手機上千萬出貨量相比，華為手提電腦的出貨量顯得微乎其微，但華為布局智能手機外的其他消費電子領域的決心，已經顯現。

上月美國對華為的新禁令正式生效，台積電、高通、三星、SK海力士、美光等主要元器件廠商將不再供應芯片（晶片）給華為，華為未來的生存問題凸顯，筆記本電腦或將是華為下一個重點發力產品。

華為消費者業務平板與PC產品線總裁王銀鋒日前透露，後續華為在筆記本產業鏈領域會不斷推出產品，包括涉足顯示器、台式機、一體機等。

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責任編輯：林佩怡

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