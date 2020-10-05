【中芯國際】美祭出口管制而非實體清單  中芯情況未算最壞

▲ 【中芯國際】只遇遭出口管制而非實體清單 中芯情況未算最壞

中美科技戰白熱化，中國芯片（又稱晶片）產業巨頭中芯國際 （0981） 周日（4日）晚間在港交所公告，證實遭遇美國限制措施。但要注意的是，中芯面對的是「出口管制」，而非一如華為被列「實體清單」，因此儘管面對利空，但並非最壞情況。

中芯國際在公告指出，經過多日詢問供應商和討論後，知悉美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例EAR744.21（b）向部分供應商發出信函。

要確證「軍事用途」才受限制

公告指，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

中芯國際供應商接到美國出口管制信函的消息，早在9月26日已傳出，而周日晚的通告，是中芯國際首度證實遭遇美國限制措施。

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但從公告來看，美國政府今次對中芯採取的限制措施，是依據美國出口管制條例（EAR）的第744條21項的「出口管制」。

此條例名為「對中國、俄羅斯、委內瑞拉的特定『軍事最終應用』或『軍事最終用戶』的限制」，目的是對支持海外軍事應用的物品進行限制，被點名的物品必須在獲得許可後才能出口。這項條款並在今年4月底擴大了適用範圍。

實體清單則一刀切影響所有零件、技術供應

財新網引述一名美國半導體行業人士說，這不是最壞的情況，最壞的情況是直接上「實體清單」（Entity List）、即一如華為公司。

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據了解，中芯目前面對的「出口管制」措施，只針對「終端軍用」領域，即美國設備和軟件要確證適用於軍事、為美國帶來安全問題，才會限制供應給中芯。

而「實體清單」則嚴厲得多，適用於所有使用美國技術的產品和服務。

半導體研究機構芯謀研究首席分析師顧文軍稍早前也撰文指出，中芯被列入了美國「出口管制」關注名單，但並沒有被列入「實體清單」，這兩者有區別。

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他說，若被列入「出口管制」，中芯的美國供應商在給供貨時，需依照美國出口管制條例申請特殊許可證。如果中芯「涉軍」嫌疑被確認，軍控清單裡的項目就需要特別許可證。雖然手續麻煩了許多，但遠不及被列入「實體清單」嚴重。

惟總體而言 中芯經營仍面對利空

他表示，「實體清單」提出的申請會被「推定拒絕」，軍事用戶獲得批准雖然不是不可能，但在當前敏感的政治形勢下，將會困難重重。

然而也有分析指，中芯國際用於芯片代工的設備和材料離不開美國廠商，因此就算只是被納入針對「終端軍用」的出口限制，中芯先進工藝研發進程也或將遭到顯著影響。

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上述美國半導體行業人士分析，中芯可能難以繼續先進工藝的業務，「14納米工藝會很困難，其次是28納米和40納米，以8吋廠為主的更早的工藝對美國供應商依賴相對更小，維持運營會相對容易」。

事實上，中芯國際在通告中亦表示，中芯國際正評估該出口限制對公司生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對公司未來的生產經營可能產生重要不利影響。中芯會跟進並適時發布進一步公告。

中芯國際重申，公司一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。

責任編輯：鄧國強

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