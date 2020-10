特朗普確診露面 華春瑩：美國患者都有總統級治療就好

▲ 特朗普確診後首次露面 華春瑩:美國患者都有總統級治療就好

美國總統特朗普確診新冠肺炎,白宮被指發放信息混亂、前後矛盾。特朗普確診後就次露面,遠距離與支持者見面,當局聲言他最快周一(5日)即可離開軍方醫院返回白宮。中國外交部發言人華春瑩再次談及特朗普確診一事,華春瑩表示,真誠希望美國所有新冠肺炎患者,都能獲得如特朗普一樣的治療。

華春瑩周日(4日)晚上在Twitter推文稱:

「昨日(3日)美國錄得超過4.7萬宗新冠病毒病例和600人死亡。我對這些病人持續受苦感到心碎。真誠希望他們所有人都能接受總統般的『最好』待遇。」

(Yesterday #US reported over 47,000 #COVID19 cases and 600 deaths. Feeling heartbroken for the ongoing hardship of these patients. Sincerely hope all of them can receive the same "finest" treatment and care as the #President.)

美國約翰霍普金斯大學統計,美國至今超過742萬人確診,約21萬人死亡。特朗普在內的白宮確診群組也在迅速擴大,至少20多人染病。

白宮就特朗普確診被指信息混亂,當局就特朗普確診時間、有否接受輸送氧氣等事宜都在改口。特朗普短短數天已接受3種藥物治療,也引起外界關注他的病情。

醫生最新為特朗普開出類固醇地塞米松(Dexamethasone),美國傳媒稱,這種藥物一般治療情況較嚴重患者,要不反映特朗普情況未如白宮所說的樂觀,要不就是特朗普早已感染病毒但仍如常外出拉票。

特朗普另外還在服用,他此前大肆吹捧可治新冠肺炎,但效力未經證實的瑞德西韋(Remdesivir)。他也接受了美國食品藥監(FDA)還未認證,甚至還未批准緊急使用的實驗性抗體療法。

特朗普與第一夫人梅拉尼婭確診後,華春瑩與中國駐美大使崔天凱都在Twitter推文,祝福特朗普夫婦早日康復。中國國家主席習近平則向特朗普致慰問電。

