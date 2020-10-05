  • 30°C
香港時間 : 20201005日 (一) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普確診露面 華春瑩：美國患者都有總統級治療就好

社會熱點 13:07 2020/10/05

分享：

特朗普確診後首次露面 華春瑩：美國患者都有總統級治療就好

美國總統特朗普確診新冠肺炎，白宮被指發放信息混亂、前後矛盾。特朗普確診後就次露面，遠距離與支持者見面，當局聲言他最快周一（5日）即可離開軍方醫院返回白宮。中國外交部發言人華春瑩再次談及特朗普確診一事，華春瑩表示，真誠希望美國所有新冠肺炎患者，都能獲得如特朗普一樣的治療。

華春瑩周日（4日）晚上在Twitter推文稱：

「昨日（3日）美國錄得超過4.7萬宗新冠病毒病例和600人死亡。我對這些病人持續受苦感到心碎。真誠希望他們所有人都能接受總統般的『最好』待遇。」

（Yesterday #US reported over 47,000 #COVID19 cases and 600 deaths. Feeling heartbroken for the ongoing hardship of these patients. Sincerely hope all of them can receive the same "finest" treatment and care as the #President.）

【特朗普確診】拉票快最後一搏 矛頭勢對準中國

【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國

美國約翰霍普金斯大學統計，美國至今超過742萬人確診，約21萬人死亡。特朗普在內的白宮確診群組也在迅速擴大，至少20多人染病。

白宮就特朗普確診被指信息混亂，當局就特朗普確診時間、有否接受輸送氧氣等事宜都在改口。特朗普短短數天已接受3種藥物治療，也引起外界關注他的病情。

特朗普連服3種藥 真實病情惹猜測

醫生最新為特朗普開出類固醇地塞米松（Dexamethasone），美國傳媒稱，這種藥物一般治療情況較嚴重患者，要不反映特朗普情況未如白宮所說的樂觀，要不就是特朗普早已感染病毒但仍如常外出拉票。

特朗普另外還在服用，他此前大肆吹捧可治新冠肺炎，但效力未經證實的瑞德西韋（Remdesivir）。他也接受了美國食品藥監（FDA）還未認證，甚至還未批准緊急使用的實驗性抗體療法。

【特朗普確診】內媒：對中國不好 「苦情」或逆轉選戰

【特朗普確診】中國網絡沸騰：自導自演拉票吧？

特朗普與第一夫人梅拉尼婭確診後，華春瑩與中國駐美大使崔天凱都在Twitter推文，祝福特朗普夫婦早日康復。中國國家主席習近平則向特朗普致慰問電。

【美國大選】拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」

【美國大選與中國】兩黨其實並非一致反華？外媒拆局

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路
今日
【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路
【中芯國際】美祭出口管制而非實體清單 中芯情況未算最壞
今日
【中芯國際】美祭出口管制而非實體清單 中芯情況未算最壞
【華為禁令】華為搶攻手提電腦市場 目標營收百億美元
今日
【華為禁令】華為搶攻手提電腦市場 目標營收百億美元
【中美角力】美不受理共產黨員移民 胡錫進：讓中國留住人才
今日
【中美角力】美不受理共產黨員移民 胡錫進：讓中國留住人才
台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬
2020/10/04
台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬
地緣政治 外交 治療 選舉 中美關係 華春瑩 特朗普 中國 美國 總統大選

上一篇文章

【十一黃金周】新宿「一番街」掛五星旗歡度國慶？原是在佛山（組圖，有片）

下一篇文章

【國慶黃金周】多地景區火爆 上海迪士尼酒店住一晚8千元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？（更新版）
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？（更新版）
保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你
保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你
保加利亞「龍婆」2020預言：中國遭遇海嘯？信不信由你
保加利亞「龍婆」2020預言：中國遭遇海嘯？信不信由你
【新冠肺炎】上海放寬入境隔離到「7+7」 防疫壓力從旅館轉到社區
【新冠肺炎】上海放寬入境隔離到「7+7」 防疫壓力從旅館轉到社區
傅園慧體測不達標被拒進入決賽 網民嘲「叫魚去跑步」
傅園慧體測不達標被拒進入決賽 網民嘲「叫魚去跑步」
中美芯戰時刻 內地推120納米NFC芯片國慶郵票（組圖）
中美芯戰時刻 內地推120納米NFC芯片國慶郵票（組圖）