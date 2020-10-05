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【中澳關係】前副外長傅瑩：西方對中國有兩大誤解

國情動向 13:07 2020/10/05

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中美科技脫鉤升溫，與此同時，中澳關係也持續緊張。中國外交部前副部長傅瑩表示，依她在海外工作的經歷，認為澳洲及西方國家對華認識存在兩個問題，分別是一手信息不足；偏見較深，傾向於用冷戰觀念看待和評估中國，出現對華恐懼心態。

中國需提升傳播能力 避免自身形象被抹黑

傅瑩近日接受澳媒《金融評論》採訪時，談及中澳關係和中美關係。

對於「中澳脫鉤」一說，傅瑩表示，目前講的「脫鉤」主要指中美在關鍵科技領域的問題，例如對華為等中國企業的限制，這肇始於美國全球戰略重新聚焦大國競爭，把中國當作首要競爭對手防範和壓制。

而中澳貿易結構是兩國互補性需求決定的，中澳都是自由貿易的獲益者。疫情給國際貿易構成沉重打擊，中國吸納了澳半數以上出口，充分說明兩國經貿關係具有很強的韌性，合作前景會越來越廣闊。

她指，近來中澳關係遭遇挫折，目前出現的問題一定程度上還是因為相互了解不夠，缺乏穩定的信任。遇到新問題，沒有充分溝通，沒把事情搞清楚，就訴諸輿論、刺激公眾，導致矛盾激化。

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此前，中澳因華為5G、港區國安法、抗疫等問題關係急劇惡化。傅瑩稱，中國民眾對國與國關係的一個基本期待是能夠相互尊重，中國人最反感外國干預內政，反對沒有搞清楚情況就指手畫腳。所以，當澳方表現出意識形態偏見時，會引發中國媒體的反彈。

她稱，中方也需要加快提升國際傳播能力，對中國發生的事情及時向世界提供一手信息，避免自己的形象被謠言和虛假信息所抹黑。

西方對華有誤解 出現恐懼心理

當被問及澳洲及西方國家是否誤解了中國，傅瑩稱，依她在澳洲和英國工作經歷的體會，西方國家對中國的認識存在兩方面問題：

一是一手信息不足，可能語言也構成一定障礙，二是偏見較深，傾向於用冷戰觀念看待和評估中國。現在中國國力上升，西方出現了對華恐懼心態。中國和西方都創造了偉大文明，都在以自己的方式實現人民的追求。以意識形態劃線不符合時代潮流，各國應該尊重和承認別國發展道路的選擇。

傅瑩又批評，抗疫之際，美國不僅沒有主動領導全球聯合應對，反而挑動對中國的懷疑和排斥，錯失聯合抗疫的時機。澳洲也有一些人詆毀中國抗疫的努力。這顯然不利於兩國關係的健康發展，也會給國際抗疫協作帶來阻礙。

責任編輯：尹航

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