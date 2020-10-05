日媒：美日擬組印太「海洋聯盟」 中國料增強軍備抗衡

▲ 美日海軍將大型聯合演練

美國積極推動圍堵中國的印太戰略，試圖整合周邊地區同盟，聯合遏制中國擴張。日媒報道，菅義偉政府希望與美國等國家共同組建「海洋聯盟」，對中國採取強硬戰略。解放軍認為有必要採取措施，對抗美日圍堵。有分析指，菅義偉是想透過對中國表現出強硬姿態，以鞏固他執政的基礎。

《共同社》引述消息指，解放軍今年9月下旬召開內部會議，評估新上台的菅義偉的對華政府，認為他很可能延續前首相安倍晉三的政策，且正摸索擁有對敵方基地攻擊能力的可能性。有關情況意味着日本一貫「專守防衛」的國防政策將變質，解放軍認為應視之為「新課題」，做好準備，甚至應加快增強軍備。

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菅義偉過去曾訪問中國，他本次能成功接任首相，亦全憑黨內親中派二階俊博的全力支持。有媒體預料他上台後，日本將改變近期的對華政策，修補與中國的關係。但有分析指，菅義偉試圖用更強硬的姿態，換取來自強烈反對中韓的保守派的支持，同時獲得對前首相安倍晉三抱有好感的選民的信任。

▲ 分析指菅義偉打算對中國採取強硬姿態，換收保守黨的支持

不過，菅義偉若繼續加強「反華」、「厭韓」的形象，有可能與自民黨幹事長二階俊博和公明黨之間產生隔閡，而前者擁有他無法抗衡的勢力，「菅義偉怎樣才能獲得（二階俊博）理解，還看不到妥協點」。

另外，日本自衛隊本月26日起將於美軍進行大型聯合軍演，項目離島防衛作戰以及太空、防網路駭客、電子戰等。日本自衛隊將派出約3.7萬人、艦艇20艘、飛機170架；美軍則將派出約9000人；加拿大據報亦會派出軍艦加入，被視為針對中國的牽制行動。

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責任編輯：陳建錫

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