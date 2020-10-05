【十一黃金周】航空公司劈價搶生意 多地機票平過高鐵飛

經歷了肺炎疫情的沉重打擊，國內航空公司都冀望通過國慶長假扭轉虧蝕。惟內地大型線上旅遊平台周日（4日）公布數據指，長假才剛過半，多條熱門航線的機票價格已經「跳水」，部份甚至比買高鐵二等座還要便宜。另部份城市的酒店亦開始減價促銷，其中不乏星級大酒店。

「去哪兒網」數據顯示，北京至海南三亞、海口的機票價格（含機建燃油），至周日已經跌破500元（人民幣，下同）。若選擇在長期尾聲前往當地，368元就能買到機票。而北京到雲南大理的航線，最便宜的票價為1080元，比去年同期低了210元；到麗江的價格跳水更明顯，最低預訂票價為510元。

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另外，北京出發「TOP10熱門航線」中，重慶、浙江杭州、福建廈門等地的票價，已接近節前預訂均價的一半。除了北京至成都航線外，其他熱門航線的機票價格均比高鐵二等座便宜。與此同時，回程機票在周二（6日）起將會漲價，部份航線甚至恢復正價。

不少媒體都估計本次長假將出現「報復式」的出遊潮，並預期航空公司能率先受益。惟據官方統計，截至周日，全國飛行航班58608班，同比減少8.8%；運輸旅客648萬人次，同比減少9.5%。另有民航專家曾指出，各大航空公司因應國際航班量的縮減，改將運力投入國內市場，卻導致航班供過於求，即使旅客量不變，收入也未必能及得上往年。

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責任編輯：陳建錫

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