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【中芯國際】一個關鍵  特朗普制裁中芯押錯注

經濟脈搏 13:08 2020/10/05

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【中芯國際】一個關鍵因素  特朗普制裁中芯押錯注

中美科技戰白熱化，中芯國際（0981）證實美方已採取了「出口管制」措施，此舉固然令中芯、乃至中國芯片（又稱晶片）產業雪上加霜，但同時亦可能殃及美國本土科技企業。英媒列出一個關鍵－－中芯目前有1/4的客戶都在美國，特朗普政府出重手制裁中芯，無異於選錯籌碼、讓美企無法獨善其身。

英國與美國媒體日前報道，美國商務部的文件顯示，美方鑑於向中芯出口的技術或產品，可能轉為軍事用途，為美國帶來不可接受風險，因此已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施；相關半導體設備如要出口中芯，需事先向美方申請許可證。

中芯證實遭遇美方「出口管制」

中芯國際周日的通告，證實了中芯遭遇美國出口管制的措施，影響有待評估。

【中芯國際】美祭出口管制而非實體清單  中芯情況未算最壞

【中芯國際】美倘制裁中芯　內地學者推斷未必重手如華為（組圖）

但英國媒體指，特朗普制裁中芯的措施，不僅短期內將衝擊中國芯片生產，也恐讓美國科技行業受波及，直指「美方制裁可能選錯籌碼」。

值得注意是，中芯國際1/4客戶都在美國，其中高通（Qualcomm）與博通（Broadcom）都以中芯代工生產部份8吋晶圓產品；如與中芯的交易不能繼續，恐要把訂單轉發給台灣芯片企業負責，臨時加單生產。

惟台灣現有芯片代工廠8吋晶圓產能普遍已滿載，若此時要求加單，恐怕導致供不應求的市況將更加嚴峻，漲價態勢恐持續至2021年。

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美企或失代工廠　致成本陡增

市場人士普遍認為，中芯在全球晶圓代工市佔率約5%，在較早一代的芯片市佔有10%，一旦被迫停產或減產，其客戶的成本都將急劇上升，進而拉高全球處理器的生產價格。據稱，台積電和三星的晶圓代工價格比中芯來得高。

由於特朗普政府對中國企業不斷施壓，中國政府不排除將一些美企列入「不可靠實體清單」來做為反擊，為美企帶來不明朗因素。

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責任編輯：鄧國強

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