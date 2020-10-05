【中芯國際】美制裁中芯蝴蝶效應：恐阻「中國芯」藍圖

▲ 美制裁中芯蝴蝶效應：恐阻「中國芯」藍圖

市場研究機構集邦科技（TrendForce）發報告稱，美國對於中芯國際（0981）的斷供影響恐大於福建晉華與華為；中芯未來若少了國際設備的支援，芯片（又稱晶片）先進製程的發展與演進將遭受阻礙，而整個中國半導體產業的發展也將受衝擊。

據TrendForce統計，目前晶圓代工市場仍以台灣65%市佔居冠，其次則為韓國的16%及中國的6%。中芯在全球晶圓代工市佔率約為4%，全球排名第五，在内地則位列第一，也是内地目前唯一在14納米以下先進制程發展藍圖較為明確的晶圓製造商。作為中國半導體製程領頭羊，中芯面臨上游設備及原物料斷炊危機，將對其先進製程發展及中國半導體設備自制之路造成嚴重衝擊。

報告稱，中國廠商暫只能在90納米以上製程自給自足，因此此波制裁主要衝擊將發生在12納米廠的發展，而中芯未來將面臨無法新購機台進行擴產的窘境，其28納米以上成熟製程的擴產，以及14納米以下先進製程發展計劃恐怕都將被迫放緩。此外，非中國客戶恐將為了降低風險而轉單至非内地系晶圓廠。

【中芯國際】美祭出口管制而非實體清單 中芯情況未算最壞

【中芯國際】美倘制裁中芯 內地學者推斷未必重手如華為（組圖）

報告又表示，美國對於中芯的斷供影響恐大於福建晉華與華為。雖然近年來中國設備廠已迅速藉由與國內晶圓制造廠合作加緊練兵，但中國設備廠的發展腳步仍落後國際大廠。因此，中芯未來若少了國際設備的支援，先進製程的發展與演進將遭受阻礙，而整個中國半導體產業的發展也將隨之受衝擊。

至於中芯受制裁，與其有最直接供應關係的美系半導體設備供應商包含應材、科林研發、科磊（KLA）將首當其衝。荷蘭商艾司摩爾（ASML）也因其零件主要源自於美國而在限制範圍內；相較之下，硅晶圓及半導體化學原物料主要由日系及歐洲供應商為主，初步判斷衝擊較小。

【中芯國際】防範特朗普真制裁 日媒稱中芯強力囤貨（組圖）

【中美角力】中企加速從美國撤退 新浪將從納斯達克下市

【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局

【中芯國際】特朗普「芯戰」美企心顫 制裁中芯有3副作用

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁