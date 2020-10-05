【中印衝突】印軍頻試射新型導彈 開邊境隧道加快運兵

中印邊境緊張局勢未緩和，在談判同時，兩軍繼續加大部署。印度軍方上周六（3日）試射可攜帶核彈頭的新型「無畏」（Shaurya）彈道導彈，而該款導彈日前已正式部署在邊境地區。另外，一條接通拉達克地區的隧道也在當日開通，料可幫助印軍大幅減少運送士兵、物資到邊境的時間。

印度媒體報道，印軍本次試特的巡航導彈，較其現役的導彈更輕、更易操作，可打擊800公里外的敵方目標。導彈在朝目標飛行的末段階段，還能以高超音速飛行突防，增大敵軍攔截難度，料實裝後有助補充印軍的遠程打擊能力。上月30日，印軍亦成功試射增程版「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡航導彈。

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此外，印軍已部署相當數量的國產「天空」（Akash）防空導彈，印媒指該導彈能打擊包括戰鬥機、巡航導彈和彈道導彈在內的所有空中目標，如解放軍軍機飛越拉達克地區實際控制線，該導彈足以應付。

至於本次新開通的隧道，橫跨印度北部喜馬偕爾省，穿越喜馬拉雅山一處容易發生坍方的隘口，據報造價4億美元，全長9公里，每日可供3000輛汽車、1500輛貨車通過，並節省大約50公里路程及4小時。

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責任編輯：陳建錫

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