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【陳同佳自首】蘇貞昌回應陳同佳案：不容殺人犯自由赴台灣（組圖）

社會熱點 17:49 2020/10/05

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【陳同佳自首】蘇貞昌回應陳同佳案：不容殺人犯自由赴台灣

涉嫌在台灣殺害女友的香港男子陳同佳，稱計劃赴台投案，台灣與香港如何操作引來關注。在台灣，行政院長蘇貞昌聲稱，案件中，香港人殺香港人、人又在香港，香港就好好辦，「我們不容許一個殺人犯自由來台」。

台灣聯合新聞網報道，香港少女命案發生後，疑犯陳同佳去年就曾透露想要赴台灣投案，當時台方刑事部門與香港警務處建立聯繫，雙方討論赴台投案的可能安排，但後協商破裂。

【陳同佳蝴蝶效應】一宗殺人案釀全球風暴 話你知什麼是蝴蝶效應

【陳同佳案】管浩鳴：台灣律師將商討陳同佳何時赴台　盼死者安息生者有改過自新機會

陳同佳近日重申赴台投案計劃沒改變，但台方的警政署刑事局暫未接獲港方通知。

行政院長蘇貞昌回應陳同佳案最新發展時稱，香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，要資料台灣就提供，如果他要來台灣投案，香港與台灣當局要「好好的談」。

蘇貞昌暗示要港、台當局協商？

但蘇貞昌稱，陳同佳不可能來這裡自由行，我們也不會容許一個殺人犯自由來去，所以香港政府用不著推來推去，政府一切會依法辦理。

台灣的陸委會早前表示，兩地警方去年10月已相互提供聯絡窗口，但香港保安局反駁，這只是台方單方面的請求。

另外，陳同佳稱要赴台自首，但台方一直強調，在已揭發的刑事案件中，沒有「自首」只有「投案」。

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【陳同佳案】林鄭月娥不評論警方處理方法　坦言明白潘母心情強調香港需依法處理事件

【陳同佳案】林鄭月娥指陳同佳願意到台灣自首　特區政府可提供相關協助

責任編輯：鄧國強

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