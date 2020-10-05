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【中美角力】蓬佩奧啟程訪日 料聚焦「亞洲北約」議題

國情動向 17:04 2020/10/05

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蓬佩奧將訪問日本，預料討論中國及印太地區問題

美國國務卿蓬佩奧當地時間周日（4日）啟程前往日本，將出席周二（6日）在東京舉行的美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad），討論印太地區的迫切議題。有分析指，他本次訪日旨在探索組建亞洲版北約組織的可能性，同時還會與各方商討應對中國在東海、南海的軍事性擴張行為，以及香港問題。

據日本媒體引述消息指，蓬佩奧本次可能會與新任首相菅義偉舉行會面，預計兩人將再次確認「日美關係是印太和平、安全、繁榮的基礎」的認識，而後者將表明延續前首相安倍晉三的路線，繼續促進美日的緊密合作。另日本新任防衛大臣岸信夫日前也公開表示，希望進一步提高「日美同盟的威懾力和應對能力」，並將繼續與美國合作探討引進導彈防禦系統的計劃。

【中美角力】美日東海今年最大規模軍演 日媒：可視為牽制解放軍

日媒：美日擬組印太「海洋聯盟」 中國料增強軍備抗衡

蓬佩奧此行原定訪問日本、蒙古及南韓，被外界視為中美交惡之際，美國鞏固與亞洲盟友和夥伴關係、構建對中國包圍網的重要訪問。但在總統特朗普確診新冠肺炎後，美國國務院臨時宣布蓬佩奧將縮短亞洲之行，訪日後將直接回國，至於蒙古和南韓的訪問，可能安排在本月稍後時間。

美日印澳外長下周東京會談 中國議題料成焦點

日本據報警告中國：若漁船湧釣魚島周邊 將損中日關係

【安倍辭職】安倍近8年首相任期　中日關係如過山車（新增外交部回應）

責任編輯：陳建鍚

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