【中美角力】蓬佩奧啟程訪日 料聚焦「亞洲北約」議題

▲ 蓬佩奧將訪問日本，預料討論中國及印太地區問題

美國國務卿蓬佩奧當地時間周日（4日）啟程前往日本，將出席周二（6日）在東京舉行的美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad），討論印太地區的迫切議題。有分析指，他本次訪日旨在探索組建亞洲版北約組織的可能性，同時還會與各方商討應對中國在東海、南海的軍事性擴張行為，以及香港問題。

據日本媒體引述消息指，蓬佩奧本次可能會與新任首相菅義偉舉行會面，預計兩人將再次確認「日美關係是印太和平、安全、繁榮的基礎」的認識，而後者將表明延續前首相安倍晉三的路線，繼續促進美日的緊密合作。另日本新任防衛大臣岸信夫日前也公開表示，希望進一步提高「日美同盟的威懾力和應對能力」，並將繼續與美國合作探討引進導彈防禦系統的計劃。

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蓬佩奧此行原定訪問日本、蒙古及南韓，被外界視為中美交惡之際，美國鞏固與亞洲盟友和夥伴關係、構建對中國包圍網的重要訪問。但在總統特朗普確診新冠肺炎後，美國國務院臨時宣布蓬佩奧將縮短亞洲之行，訪日後將直接回國，至於蒙古和南韓的訪問，可能安排在本月稍後時間。

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責任編輯：陳建鍚

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