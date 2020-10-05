▲ 全國多地流感疫苗一針難求 北京黃牛炒賣價格飆至原價3倍

今冬流感季將至，每年9月到10月是接種流感疫苗的最佳時間，在防控新冠疫情的大背景下，今年內地公眾接種流感疫苗的意願大幅上升，但與之相伴的是流感疫苗供應緊張，多地一針難求。在北京，黃牛炒賣價格飆漲至醫院的3倍。

其中有黃牛炒賣價格飆漲至1針398元（人民幣，下同），選擇在11月接種則稍便宜，但也需329元。值得注意，9月30日，中國疾控中心發布流感疫苗接種提示，流感疫苗在整個流感流行季都可以接種，但最好在10月底前完成接種。

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而內地流感疫苗的正常價格是多少呢？近期在社區醫院接種過流感疫苗的北京市民表示，一針四價流感疫苗價格只要128元。另有廣州與湖南湘潭市民介紹，當地公立醫院一針流感疫苗的價格分別為69元與150元。黃牛價格明顯高出數倍。

不僅社區醫院供應緊張，阿里健康、京東健康等電商平台的疫苗接種也出現斷供情況。在阿里健康上，流感疫苗接種均在私立醫院，價格也較社區醫院高出一倍，但即便如此，該網站的疫苗在北京、上海、杭州等地也已顯示「售罄」。

實際上今年流感疫苗的市場供應，較往年已有大幅提升。中國食品藥品檢定研究院副院長張輝早前表示，2019年共簽發6間企業生產的2種流感疫苗，共計3078.42萬劑，年增90.6%。2020年則已簽發3000多萬人份，11月的流感季來臨前，預估將達到5000萬人份，較上年再升62.4%。

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責任編輯：游昊雲

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