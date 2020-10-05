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【十一黃金周】消費回暖 內地購物中心前3日總客流數逾3億

經濟脈搏 17:49 2020/10/05

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內地國慶長假已進行多日，消費情況持續復甦。商務部公布，長假前3日，內地購物中心總客流數達3.05億人次，部分城市回暖率高達90%。

實體商業客流顯著提升

據商務部公布，伴隨2020年消費促進月活動進入衝刺階段，各級政府政策加碼、企業集中發力。國慶長假前3天（下同），各地實體商業客流顯著提升，消費需求加快釋放。

匯納科技監測，內地購物中心總客流數達3.05億人次。長假首日日均客流與回暖率最高，日均客流達22,966人次/日、回暖率達86.8%。10月3日開始，旅游熱點城市購物中心客流顯著增加，昆明、西安、蘇州、桂林等部分城市回暖率達到90%以上；一線城市中，上海、北京回暖率也達到85%以上，消費熱度穩步攀升。

內地多個城市都在假期推出谷消費的措施，如深圳面向市民發放50萬張電影消費券，分30元和15元兩種面額，總面值達千萬元。另外，在北京，有大型百貨商場同時展開線上線下活動，線下除了「滿千返百」，還有化妝品的多倍積分，貼補加起來基本算是83折，跟化妝品免稅的價格差不多。

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責任編輯：尹航

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