【中美芯片戰】自給自足不到10% 「缺芯」困境恐蔓延汽車業？

芯片（又稱晶片）被廣泛應用在不同的科技產業，按中國目前技術水平，如美國再擴大禁令範圍，恐有更多行業陷入缺芯危機。內地科技網站上周五（2日）發表文章指，國內汽車芯片的自主率目前不到10%，而關鍵系統所用的芯片更是完全依賴進口，包括先進的傳感器、自動駕駛系統、車載網絡等。

「中關村在線」引述研究數據指，2019年全國前十大汽車半導體企業，上榜的都是美國、歐洲和日本的企業，其總共的市佔率逾67%。中國目前最大、水平最高的是「安世半導體」，但也是收購了歐洲半導體企業恩智浦（NXP）的標準件業務，才具如此規模。若相關領域遭到制裁，中國或完全無法生產替代品。

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事實上，國內專家近期已多次討論有關問題，中央政府在華為禁令生效後，啟動了汽車芯片「內循環」的布局，由國家科技部、工信部、新能源汽車技術創新中心等牽頭成立「中國汽車芯片產業創新戰略聯盟」，聲言要實現中國汽車芯片產業的自主安全可控和全面快速發展，但具體成果如何，仍有待觀察。

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責任編輯：陳建鍚

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