【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統（組圖）

▲ 【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統

解放軍上月以來連續在四大海域軍演，戰機據報甚至越過台方主張、大陸未承認的台海中線。大陸官方智囊、人民大學國際關係學院副院長金燦榮稱，對於台灣，在目前形勢嚴峻的情况下軍事威懾極其有必要，且已達一定效果。但他指出，是否能讓美國右翼和台獨分子收手，目前還不能下結論。

大陸觀察者網專訪金燦榮，問及中美及台海等問題。金燦榮認為，大陸面對外交形勢和台海局勢嚴峻化所採取的措施，有外交溝通、兩岸溝通，當然也有軍事威懾。「在目前態勢嚴峻的情况下軍事威懾極其有必要，而且我估計已經達到了一定效果。」

金燦榮：美國無力阻大陸對台動武

金燦榮說，台灣的網路論壇上已經知道了武統（意即武力統一）的可能在增加，所以害怕情緒在上升。美國的軍事職業人員應該也開始意識到形勢的嚴峻。他並說：

所以有幾個退役的將軍最近就開始出來發言了。中國大陸如果動手解決台灣問題，基本上3天就行了，美國是無能為力的。

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報道指，美國聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）9月23日參加了智庫機構哈德遜研究所（Hudson Institute）所主辦的訪談活動，談及有關台海問題時，他一反常態地表示，台灣終將是大陸的「紅線問題」，並表示在必要時刻大陸將會動武，美國必須小心謹慎行事。

金燦榮認為，魯比奧原來挺反華的，但在這次訪談表明，魯比奧也知道談問題是有底線的。

金燦榮：連反華議員都知中國大陸有底綫

對於台灣未來局勢，金燦榮認為，大陸在工業化基礎之上實現軍事現代化後，「現在最新的情况應該是就算美國介入，大陸也能夠贏……所以這個時候美國右翼和民進黨當局在心理上不斷地突破大陸極限是非常危險的。如果他們不能懸崖勒馬，非常有可能挑起衝突。」

金燦榮說，中國政府也不是在真空裡決策，可以無限退讓，而且民眾（希望統一而給政府施加）的壓力也愈來愈大。

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責任編輯：鄧國強

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