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【中美科技戰】防美科技被中國點死穴 特朗普急令拓稀土

國情動向 10:41 2020/10/06

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【中美科技戰】防美科技被中國點死穴 特朗普下令拓稀土

中美科技戰白熱化，特朗普先後對華為及中芯 （0981） 採取制裁措施，有中國專家建議中國以限制稀土－－高科技產品必不可缺的原材料出口，報復美方咄咄逼人。美方已布局防範中國祭出這一招，美國政府關企業日前宣布入股稀土企業，幫助開發巴西稀土，拓寬稀土供應源。

美國總統特朗普（Donald Trump）剛於上周簽署了一項行政命令，宣布進入全國緊急狀態，授權使用國防生產法案（Defense Production Act）來加快礦業的開發。此舉被指是要保障美國稀土的供應源。

特朗普簽行政命令　欲護航稀土供應

緊接着的動作，是總部位於愛爾蘭的TechMet Ltd宣布，美國國際發展金融公司（U.S. International Development Finance Corporation，簡稱USIDFC）已向其鎳和鈷等電池金屬的生產和回收項目投資2,500萬美元，折合近2億港元。

【中美角力】中國稀土出口急跌近7成　疑報復美國新招

【中美角力】減稀土出口報復美國？ 商務部：按市場需求風險開展業務

美國國際發展金融公司是一家由美國政府資助的貸款和投資機構，其投入TechMet的資金雖不算多，但卻意味美國官方已布局稀土產業，護航這一戰略資源的供應。

事實上，USIDFC執行長Adam Boehler表示，這筆投資涉及關鍵原料與進階技術，使美國對外政策能有所進展。

TechMet執行長Brian Menell更直指，美國開發稀土是要應對中國。他稱，論國家或產業競爭力，關鍵稀有原料將變得至關重要，即便擁有特斯拉（Tesla）或松下電器（Panasonic）的電池製造優勢，但由於中國掌握原料，必要時可在一個半月內對美封鎖稀礦出口。

美政府關聯公司　瞄準巴西稀土供應

據了解，TechMet 投資業務主要涵蓋稀有金屬，包含了加拿大與美國的鋰電池回收、盧旺達的錫礦與鎢精礦、美國的釩礦、彩虹稀土以及巴西的鎳礦。

【中美角力】美議員冀為稀土企業提供稅務優惠 降低對中國依賴

中國取消對部分美國貨加徵報復性關稅 涉稀土金屬礦等79項商品

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其中，稀缺金屬中的鎳、鈷礦為電動汽車電池中陰極的重要原料，而目前中國為主要鈷礦供給國，總產能高達11.8 萬噸，據顧問機構Benchmark Mineral Intelligence統計，中國在鈷礦的市佔率高達82%，而鎳礦中也佔 62%。

此前不少分析也指，稀土是美國科技產業的弱點，原因是稀土為高科技產品必不可少的原材料，但美國稀土需求有八成依賴中國出口；而35種關鍵礦物中的14種，美國國內完全沒有生產。

美國現僅剩加州的一家Mountain Pass稀土礦廠，且沒有加工處理廠。諮詢公司Rittenhouse International Resources創辦人韓德森（David Henderson）表示，美國現在在稀土領域缺乏專業技術，必須與澳洲和加拿大等盟邦合作，才能急起直追。

【中美貿易戰】倘華打稀土戰 歐盟：未有策略確保供應

【中美貿易戰】暗示美國？ 中國稀土業開會：堅決支持國家採取反制

自中美貿易戰、乃至當前的科技戰爆發後，中國專家與媒體已不止一次建議，中國以稀土出口限制，報復美國的制裁行動。而美媒曝光的美國政府文件也稱，五角大樓正在緊急評估美國的稀土能力，以確保這種特殊材料的穩定供應

【知識庫：稀土是什麼？】

1. 稀土的定義

- 17種化學元素的統稱，包括鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）、鐠（Praseodymium）、釹（Neodymium）、鉕（Promethium）等

- 各元素的分佈十分分散，少有可大規模開採的礦源

2. 稀土的重要性

- 稀土被視為重要的戰略資源，對冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手機生產、電腦及互聯網設備和農業等行業很重要

- 科學家近年每6項發明中，就有1項與稀土有關，更有「石油是工業的血液，稀土是工業的維他命」一說

3.中國稀土供應量

資料顯示，中國的稀土蘊藏量佔全球37%，產量佔全球80%；中國也是美國最大稀土來源地，78%稀土皆由中國入口，次之愛沙尼亞比率僅6%，第三位的法國比率更只有4%，顯示美國極度依重從中國進口稀土。

【中美貿易戰】防範中方限制出口 美國防部尋求非洲稀土供應

【中美貿易戰】展毋懼中方斷供 美突提6大招保稀土供應

責任編輯：鄧國強

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