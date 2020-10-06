【中美角力】中國代表北韓伊朗等26國 斥美國西方國家侵犯人權

▲ 中國常駐聯合國代表張軍，在聯合國大會代表北韓、伊朗等26國發言，批評美國及西方國家侵犯人權，促立即徹底取消單邊制裁措施。

聯合國大會再成中美角力場。中國常駐聯合國代表張軍，周一（5日）代表北韓、伊朗、俄羅斯、敘利亞等26個國家發言，批評美國及西方國家侵犯人權，促立即徹底取消單邊強制措施，認為在新冠肺炎疫情下，阻礙獲得藥物、醫療技術等。

在聯合國大會第三委員會一般性辯論中，張軍代表安哥拉、安提瓜和巴布達、白羅斯（前稱白俄羅斯）、布隆迪、柬埔寨、喀麥隆、中國、古巴、北韓、赤道幾內亞、厄立特里亞、伊朗、老撾、緬甸、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄羅斯、聖文森特和格林納丁斯、南蘇丹、蘇丹、蘇里南、敘利亞、委內瑞拉、津巴布韋等26個國家發言。

阻礙獲取藥物醫療技術 促撤單邊制裁

張軍表示，新冠肺炎疫情持續對所有國家特別是發展中國家造成嚴重影響，但單邊強制措施仍在實施，而這些措施違反《聯合國憲章》宗旨和原則等，對人權造成不可否認的影響，損害健康權，阻礙人們獲得藥物、醫療技術、設備及物資，在新冠肺炎疫情背景下尤其突出。

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他呼籲立即徹底取消單邊強制措施，確保國際社會所有成員全面、有效和高效應對新冠肺炎疫情，強調全球團結和國際合作，是抗擊和戰勝疫情的最有力武器。

點名美國弗洛伊德死亡 批評種族歧視及警暴

另外，在系統性種族歧視方面，張軍提到美國非裔弗洛伊德死亡與布萊克槍擊事件，反映長期存在、根深蒂固的種族歧視、警察暴力和社會不平等，強調在一些國家，少數族裔特別是非洲人後裔在疫情期間死亡率遠遠高於其所佔人口比例。又關注有關國家移民拘留中心中移民的健康狀況，認為其反映出「當代形式種族歧視」。

他說，歡迎人權理事會通過決議，防止執法人員過度使用武力和其他侵犯人權行為，促進和保護非洲人和非洲人後裔的人權和基本自由，呼籲該決議得到全面落實。

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外電報道，有關聲明在關注人權和人道主義事務的聯合國大會第三委員會提出，受人關注。過去幾年，歐美加快使用制裁來反制各國行為，包括俄羅斯入侵克里米亞，到北韓和伊朗的核計劃，及委內瑞拉領導人的不當行為和侵犯人權行為。而制裁可包括禁運、切斷國家間的金融和投資流動，扣押某些司法管轄區的資產等。

責任編輯：林佩怡

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