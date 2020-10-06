跟隨美國？日本擬明年起嚴審留學簽證 防尖端技術流到中國

繼美國出台中國留學生簽證限制後，日本《讀賣新聞》周一（5日）報道，日本政府明年起將嚴加審查留學生與外國研究人員簽證，以防止尖端技術流到中國和其他國家。

報道指出，日本政府此舉是出於加強經濟安全考慮，因擔心與國家安全相關的尖端技術會通過留學生洩露至中國等國家。日本當局未證實消息。

據《讀賣新聞》報道，日本國家安全保障局、外務省、法務省、經濟產業省、防衛省等各部門，擬建構系統，將共享「可疑人物」的資料，讓負責簽證的駐外使館使用。當可疑的外國人申請簽證時，也將考慮拒發簽證。

外務省2021年度預算的概算中，要求撥款2.2億日圓，用於嚴格審查簽證項目。

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報道稱，美國與澳洲近年對中國利用留學生獲得外國技術提高警覺。今年7月，美國司法部逮捕4名中國研究人員，涉隱瞞與中國軍方關係。美國亦加強審查留學生背景，並拒絕簽發簽證。此外，英國傳媒報道，英國當局加強審查外國學生報讀英國大學「敏感科目」，料數百中國研究生將受影響。

目前日本在簽證審核階段，沒有如美國般嚴格調查，有專家擔憂遭美國拒絕入境的中國留學生，會將目標轉向日本。另外，日本政府也憂慮，依照目前的狀況，將無法與美國大學或研究機關進行共同研究。

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中國外交部發言人曾批評，美方在中美人文交流領域採取的一系列消極錯誤言行，嚴重損害兩國關係的社會基礎，公然採取損害中國在美留學人員合法權益措施，是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權，中方保留對此事作出進一步反應的權利。

責任編輯：林佩怡

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