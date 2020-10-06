【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊

▲ 印度軍方成功試射新魚雷

在與中國關係持續緊張的情況下，印度軍方不斷加強軍事部署，測試多款新型武器。印度周一（5日）再宣布成功試射由超音速導彈輔助發射的魚雷，相比普通魚雷，其在射程範圍上有極大優勢。官方形容試射具重要意義，有助印軍在反潛中扭轉形勢。媒體分析指，新武器是企圖威懾頻繁出沒印度洋的中國潛艦。

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印度國防研究暨發展組織（DRDO）聲明稱，新魚雷系統（SMART）在奧里薩省（Odisha）惠勒島（Wheeler Island）的綜合導彈試射場試射，當天的測試項目包括魚雷飛行距離和高度、鼻錐分離、魚雷發射，以及減速裝置的部署，有關項目全部成功。聲明中沒有提到新武器的詳細參數，僅表示SMART由超音速導彈輔助發射，用於遠超過魚雷打擊範圍的反潛作戰。印度國防部長辛格同日在Twitter發文道賀，讚揚是反潛作戰防區外能力的重大技術突破。

印媒 指出，中國潛艦近年多次在印度洋出沒，有專家甚至估計，這些潛艦可能透過巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar Port）的常態性補給，長期駐紮在印度洋海域，成為印度安全上的威脅。印軍反潛武器的突破，將讓其有能力威脅周邊的中國潛艦。 報道又指，印度正與俄羅斯商討購買Sprut SDM1輕型坦克，預計首批定購20輛。該坦克能在高海拔地區作戰，可空運投放，並在最遠5公里距離上使用反坦克制導武器。

▲ 印軍日前成功試射的「無畏」彈道導彈

除此之外，印軍在兩國邊境地區目前至少部署了3款導彈，包括自行研製的「天空」（Akash）防空導彈、增程版「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡航導彈、以及「無畏」（Shaurya）彈道導彈，後兩者更可攜帶核彈頭，大幅強化邊境駐軍在突發軍事衝突下的防衛及遠程打擊能力。

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責任編輯：陳建錫

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