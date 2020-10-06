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【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治

國情動向 12:32 2020/10/06

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【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治

中美科技戰白熱化，美國狠手制裁華為、中芯 （0981） 、TikTok、乃至騰訊 （0700） 旗下WeChat，中方以限制稀土出口報復美國的呼聲越來越強。儘管特朗普政府以組合拳急防「稀土戰」，但遠水難救近火，美國短期內幾乎沒可能擺脫中國斷供稀土的夢魘。

稀土是高科技產品必不可少的原材料之一，中國在全球稀土產銷中，幾乎佔據壟斷地位；因此自中美交惡後，中國專多次建議，中國限制對美出口稀土，報復美國咄咄逼人。

美國以組合拳佈局稀土產業　欲抗中國壟斷

特朗普（Donald Trump）政府豈看不出危機？總統特朗普上周簽署了一項行政命令，宣布進入全國緊急狀態，授權使用國防生產法案（Defense Production Act）來加快礦業的開發，為的便是以公共資源，保障美國稀土供應源。

【中美科技戰】防美科技被中國點死穴 特朗普急令拓稀土

【中美角力】美議員冀為稀土企業提供稅務優惠 降低對中國依賴

果然，緊接下來的周一，具美國官方背景的美國國際發展金融公司（U.S. International Development Finance Corporation）宣布向總部位於愛爾蘭的稀土礦產公司TechMet，入股2,500萬美元、即近2億港元。為的是幫助該公司，在巴西開採和生產稀土，供應美國所需。

但關鍵是，特朗普臨急抱佛腳式佈局稀土產業，真的能應對中國可能對美發動的「稀土戰」？情勢或許不是如此樂觀。

正如華爾街日報引述採礦商和分析人士警告，建立一座礦大約需要10年時間，西方國家還需要發展出技術，把將這些資源加工成可用於最終產品的稀土。

開個礦場要10年時間　美急就章難應對「稀土戰」

顯然，美國政府很難通過短期佈局，抗衡中國的稀土壟斷。關鍵數據更能說明問題－－美國稀土需求有八成依賴中國出口，而35種關鍵礦物中的14種，美國國內完全沒有生產。

【中美角力】減稀土出口報復美國？ 商務部：按市場需求風險開展業務

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其中，美國稀缺金屬中的鎳、鈷礦為電動汽車電池中陰極的重要原料，目前中國為主要鈷礦供給國。據顧問機構Benchmark Mineral Intelligence統計，中國在鈷礦的市佔率高達82%，而鎳礦中也佔62%。似乎，美國很難在短期內，找到替代供應源。

事實上，TechMet首席執行官Brian Menell承認，「尤其是，要撼動中國在稀土市場的壓倒性主導地位，需要多年的時間」，甚至「沒有捷徑可走」。

他更警告，即便擁有特斯拉（Tesla）或松下電器（Panasonic）的電池製造技術優勢，但由於中國掌握原料，必要時可在一個半月內對美封鎖稀礦出口。

這一幕一旦出現，中國如打響稀土戰，可癱瘓美國的電動車產業。

美國稀土產業為何積弱多年？由此說起......

也有分析指，美國稀土產業已積弱多年，一時難以扭轉形勢。在20世紀80年代之前，美國一直是全球最大的稀土生產商，加工稀土的技術就是美國發現的。但如今，美國只有一座稀土開採礦，即加州的帕斯山礦，沒有稀土加工廠。

中國取消對部分美國貨加徵報復性關稅 涉稀土金屬礦等79項商品

【中美角力】美擬儲備戰機導彈必用「稀土磁石」 防中國報復

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相反，由於儲量豐富，中國在許多此類礦物上面都佔據了主導地位，中國的環境法規較為寬鬆，開採起來更容易，此外中國也在礦物的生產和加工方面提供補貼。

曾為美國政府工作的顧問Jack Lifton直指，即使你能開採這些礦產，中國也在整個供應鏈中佔據了主導地位。

例如，要製造磁鐵，就必須開採稀土，將它們從礦石中提取出來，然後分離成單獨的元素。接著將它們轉化為磁性金屬，再被製成磁鐵。

中資公司可以完成這一過程的每一步，有時在同一家公司就能完成，然而國外公司中能這麼做的只有一家公司，那就是加拿大的Neo Performance Materials ULC。

諮詢公司Rittenhouse International Resources LLC的創始人David Henderson表示，美國現在缺乏該行業的專業技術，需要與澳洲和加拿大合作才能追趕得上。

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責任編輯：鄧國強

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