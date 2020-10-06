【中美科技戰】美向中國出口導彈原料石墨 在國會引爭論

美民主黨資深參議員在周一發送美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）的信中，要求解釋批准向中國出口大量石墨的原因。值得注意，石墨細顆粒是用於武器和太空發射部件的關鍵成分，其中石墨炸彈被抛灑在電力設施和關鍵輸電線路上，立刻就能造成線路短路，甚至讓電網燒毀。

在發送給羅斯的信中，美國參議院外交委員會副主席、新澤西州民主黨參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和另外三名參議員要求停止裝運超過45.5萬磅細顆粒散裝石墨，直到他們獲得解釋為什麼這批石墨出口獲得商務部出口監控部門的批准。

議員們在信中說，中國領導人在努力實現軍事現代化，細顆粒石墨是用於武器和太空發射部件的關鍵成分。議員們說，他們反對向中國出口任何可以擴大導彈力量的材料。美國聯邦法律要求商務部核實美國出口貨物不會損害美國或者幫助中國實現自己的軍事和太空野心。

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事實上，石墨細顆粒是用於武器和太空發射部件的關鍵成分。其中石墨炸彈是一種集束炸彈，幾十米長的數千根碳纖維，被裝在一個小罐當中，每個小罐都帶有微型降落傘。而真正發揮作用的是內置於彈藥內的石墨纖維，由於石墨導電能力極佳，一旦被抛灑在電力設施和關鍵輸電線路上，立刻就能造成線路短路，甚至讓電網燒毀。

值得注意，中國的石墨炸彈威力尤其驚人，被內置在250千克級集束炸彈中，尾部有一個WCMD風力校正彈藥散佈裝置，這使石墨炸彈投放精準度大大提高。而中國使用石墨作為殲-20戰機蒙皮後可有效降低重量，卻提升該隱身戰機強度。

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責任編輯：游昊雲

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