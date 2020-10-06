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【十一黃金周】旅遊市場復甦？內媒揭國內遊3個「假高端」

社會熱點 12:34 2020/10/06

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今年的黃金周假期，因應海外仍有疫情，內地民眾傾向於國內游，消費形勢似乎一片向好。不過，內地自媒體「商業數據派」指出，出境遊轉為國內遊卻遭遇「假高端」，包括目的地接待能力准備的普遍不足；短途游受追捧，花費減少；十一「報復性」消費之後，冬季行情或面臨寡淡。

目的地接待能力不足

早前有數據顯示，內地遊客出遊意願在第三季度大幅提升，其中西北省區的搜尋熱度暴增475%，西南省區亦受青睞，西藏、青海、海南、甘肅及雲南，在本次假期中的酒店預定量增幅最大。

不過，西部地區的住宿、餐飲與東部省份相比，或許接待能力較為有限，硬件較為單薄。

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內媒指出，中高端需求境外游旅客集中轉向國內的結果，是目的地接待能力准備的普遍不足。以雲南麗江為例，一位民宿老闆稱，自己有12間客房，在麗江的民宿中已經算客房數量比較多的了。12間客房中，又分為1間豪華級，4間高端級，5間普通級，2間床位房。

但在今年十一前夕，豪華客房和高端客房已率先預定完畢，為了承載中高端需求，取得更大的漲幅空間，就將普通房稍加改造，變成價格更高的高端房。

以高端產品的定價來兜售中低端產品，帶來的後果是爭執難以避免。而且，按照中高端民宿的經營經驗，民宿的人房比（服務人員與房間數量的比例）無法滿足服務需要，對於有些顧客需要兒童餐椅等要求，民宿也無法提供。

短途遊客花費減少

而且，今年十一，除了境外游被國內游取代外，境內長途游需求還「縮水」為短途。

早前亦有數據顯示，用戶入住民宿天數佔比從多到少的順序分別為：4天、3天和5天。旅遊時長較短也意味著花費減少。

冬季行情面臨疫情風險

此外，對於旅游業者而言，更擔心的是十一之後，冬季行情的寡淡。其一是冬季本就為旅游淡季；其二是行業需面對疫情反覆的可能性。中國疾控中心主任高福日前表示，今冬或出現像流感病毒加上新冠病毒合併感染，令區別出這些疾病變得很難。

因此對於旅游業者而言，疫情的風險仍然存在。

責任編輯：尹航

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