中梵協議料續簽在即 前閩東正權主教郭希錦突呈辭

中國與梵蒂岡的主教任命協議即將屆滿，雙方均表明有意延長，預料在本月內完成續簽。天主教媒體報道，在上次協議簽署前夕被要求讓位的閩東教區前正權主教郭希錦，周日（4日）宣布退出教區管理職務，且不再參加公開活動。報道引述消息指，教廷的指示讓郭希錦無所適從，是他決定辭職的原因之一。

天亞社報道，郭希錦在當晚的彌撒上向教友宣布有關決定，網絡上流傳一份據稱是郭希錦的講稿，提到他自覺跟不上時代發展，同時又不想拖時代的後腿，成為時代進步的障礙，故自行離職，並已在上月呈稟梵蒂岡。他呼籲教友謹記：「你們信的是天主的教，不是人的教；人會變，天主不會變。」

▲ 郭希錦（左）2018年在教廷協調下讓位予詹思祿（右）

郭希錦曾經是教廷正式選派的福建閩東教區主教，卻一直不獲中國政府認可。在2018年中梵協議簽署前，郭希錦向時任政協委員的中國天主教愛國會前副主席、曾教廷列為「非法主教」的詹思祿讓任，降級為輔理主教。有傳郭希錦之後仍未獲得政府承認，甚至過着流落街頭的生活。

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報道引述中梵關係觀察人仕指，教廷此後曾多次向郭希錦下達指示，但每次內容都完全相反，甚至與上一次的指示出現衝突，讓郭希錦無所適從。另外，郭希錦要求教廷在如何看待中國天主教愛國會的問題上給予明確指示，教廷亦一直迴避。

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責任編輯：陳建錫

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