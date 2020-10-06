【中國樓市】北京半數新樓盤打折 成交面積按年跌18%

踏入「金九銀十」的傳統樓市旺季，北京市面有大量新樓盤推出。官媒報道，該批新盤至有一半正打折出售，平均在八五折左右，最低可達七八折。報道引述數據指，該市今年頭8個月，新樓成交面積較去年同期下降了18%，商品房庫存量達1096萬平方米，去化周期約22個月，市場競爭尤為激烈。

中央電視台報道，北市共有13個樓盤在國慶前夕取得預售許可，全數在長假期間開售，目前市場上的新樓盤超過50個，至少有25個推出折扣。另外，大部份開發商都開始在小單位的裝潢下功夫，甚至許多90平米以下的小單位，都做到南向面寬9米以上，客廳和兩間臥室朝南等設計，這些在以往甚是罕見。

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該台記者又走訪房山區某個新盤，發現其正以2.8萬元（人民幣，下同）均價入市，但在同一地段，2年前入市的新盤項目均價為3.2萬元。另外，該樓盤的90平方米小單位，也在2年間降了36萬元。但有地產分析師指出，降價只是營銷手段，會階段性地造成個別樓盤價格下調，料不會帶來整體影響。

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責任編輯：陳建錫

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