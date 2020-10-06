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美日確認加強同盟關係 推進印太自由開放應對中國

國情動向 16:28 2020/10/06

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美國國務卿蓬佩奧抵達日本，將出席今日（6日）傍晚在東京舉行的美國、日本、澳洲及印度「四方安全對話」（Quad）。在四方對話前，蓬佩奧與日本首相菅義偉會談，雙方就加強日美同盟達成一致。蓬佩奧與日外相茂木敏充會談時，雙方也確認推進「自由開放的印度太平洋」構想，應對中國日益頻繁的海洋活動。

日本首相菅義偉與美國國務卿蓬佩奧會面。

另外，共同社報道，司令部設在日本沖繩的美國海軍陸戰隊第3遠征軍宣布，今日起至15日，在沖繩和硫黃島等日本各島嶼，與美海軍第7艦隊等實施聯合演習。

正在訪日的蓬佩奧表示，美日關係是地區安全、和平的基礎，他盛讚日本新任首相菅義偉「是非常強有力的人物」，必將在兩國關係中繼續發揮重要作用。茂木敏充強調，進一步強化日美同盟的方針也不會改變。

另外，路透社報道，蓬佩奧稍早與澳洲外長佩恩（Marise Payne）會談，討論中國在區域內的「惡意利為」，雙方並強調四方會談對促進印太地區和平、安全與繁榮的重要性。

牽制中國 展團結立場

蓬佩奧、茂木敏充、佩恩及印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）今日稍後會晤，預計會討論新冠疫情和區域形勢，包括東海和南海，有意牽制中國。

在中國與美國、印度、澳洲都有衝突之際，美日澳印四方安全對話，預計將展現團結立場。日本前外交官表示，會談是向中國傳達參與比獨斷更重要的信息，但認為沒有人能遏制中國。另外，有分析指出，蓬佩奧本次訪日旨在探索組建亞洲版北約組織的可能性。

日媒：美日擬組印太「海洋聯盟」 中國料增強軍備抗衡

美日印澳外長東京會談 中國議題料成焦點

【中美角力】美日東海今年最大規模軍演 日媒：可視為牽制解放軍

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蓬佩奧這次亞洲之行原本還訪問蒙古和南韓，但美國總統特朗普被確診感染新冠病毒後，蓬佩奧縮短行程，只保留訪問日本，突顯四方安全對話的重要性。

責任編輯：林佩怡

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