乘客搭飛機不載口罩後果如何？東航事件有答案（有片）

東方航空一架班機3日延誤1個多小時才到達目的地，原因是機上有一名乘客拒絕戴上口罩，導致班機無法起飛，最後機組人員報警處理，警方將該名乘客帶下機，班機才終於起飛。

根據內地媒體報，發生事件的事東航MU7618長沙飛往昆明的班機，該機原訂於晚間9時25分起飛，但卻有一名乘客拒絕戴上口罩，飛機只好從起飛跑道又滑回到登機坪。

搭乘同一航班的目擊者表示，該名乘客堅持不戴口罩，即使多名機組人員與乘客都不斷要求，該名乘客仍不願戴上口罩，最後是機組人員報警，該名乘客才被兩名警員帶下飛機。

機組人員勸說無效 警察押落機

該名乘客被帶下飛機時，班機已經嚴重延誤，直到11時24分才起飛，比預定起飛時間晚了近2個小時，抵達目的地昆明時已是隔日凌晨1時3分，延誤了1小時33分鐘。

事件曝光後，有許多搭乘同班機的乘客對東航的處理方式感到不滿，認為沒必要浪費太多時間勸說不戴口罩的乘客，而是應該迅速將不戴口罩的乘客趕下飛機。

對於乘客的投訴，東航客服解釋，依照防疫規定，機組人員只能「敦促」乘客配合，無法採取強制措施。

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責任編輯：鄧國強

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