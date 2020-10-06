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台立法院通過國民黨提出「台美復交」決議 促美協防台灣

國情動向 15:47 2020/10/06

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在台灣，立法院今日（6日）通過國民黨團所提「台美復交」等兩案。台灣的總統府表示尊重決議，而現階段的台美關係，最重要是「一步一腳印」，將持續深化國防、經貿、政治等領域的實質合作關係。

國民黨立法院黨團今日立法院院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，要求立法院作成決議，在未有其他政黨提出異議下獲得通過。

民進黨表示，歡迎國民黨與台灣主流民意站在一起，為台美實質關係的推進努力，也希望國民黨未來能以具體行動落實決議，不要反對或杯葛政府推進台美關係的各項工作。

深化國防經貿實質合作關係

台灣的總統府發言人指，台灣與美國是共享民主自由價值的堅實夥伴。現階段的台美關係，最重要的是「一步一腳印」，持續深化包括國防、經貿、政治等各項領域的實質合作關係。只要方向正確、腳步踏實，未來，台美之間的夥伴關係，會走得更穩健、更長遠。台灣亦須展現非常堅強的自我防衛決心，才能夠「自助而後人助」。

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台灣的外交部則稱，中國大陸持續對台軍事威脅，已嚴重衝擊區域和平穩定，為持續提升防衛能力，將促請美國提供必要的防衛武器，強化台美安全合作關係。

另外，台灣蔡英文總統今日視察在屏東的空軍第六混合聯隊，稱面對中共文攻武嚇，要展現主權寸土不讓，及民主自由堅守不退的信念，相信台灣的軍隊是戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅。

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中國全國政協主席汪洋上月重申，「台獨」是絕路，挾洋自重、鋌而走險，只會給台灣帶來不可承受的風險。

大陸國台辦亦多次表示，台灣問題是中國的內政，不允許外部勢力插手干涉，要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止同台灣展開任何官方往來，又批評民進黨當局倚美謀「獨」必食惡果，並反對美國對台售武。

責任編輯：林佩怡

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