【十一黃金周】上海迪士尼門票預約最火爆 各地動物園受歡迎

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【十一黃金周】內地多個省份 接待遊客人次按年恢復8成以上
為了有效控制人流、防止疫情傳播，各省市主要景區在國慶期間均採用預約制。內地線上旅遊平台周日（4日）公布「十大人氣預約景區」，上海迪士尼度假區排在首位，湖北武漢的黃鶴樓、四川成都的大熊貓繁育研究基地，分別緊隨其後。動物園、主題樂園在榜單佔了超過半數，成為今年長假旅遊的熱門去處。
「攜程網」數據顯示，截至周日，上海、北京、江蘇、湖北、四川、浙江、廣東、陝西、貴州，以及湖南十大省市景區的預約人數最多。除了傳統熱門的自然風光、名勝古蹟外，動植物園、主題樂園和海洋館等亦「異軍突起」，而親子人群則成為景區消費的主力。
在遊客數量增長方面，去年才重新開放的四川九寨溝，以3706%的按年增長排名第一，其次為浙江的普陀山風景名勝區，按年增長724%、雲南的玉龍雪山，按年增長405%。日前在網絡上觸發搜尋熱潮的新疆、西藏等地的景區，就沒有上榜。
報告指出，各大景區消費的火爆，得益於網上預約服務的成熟，以及旅遊平台對門票價格提供補貼。同時，今年「本地人遊本地逛景區」的狀況特別明顯，新增了大量本市遊、周邊遊的群體在網上預訂門票，推動了假期旅遊市場的增長。
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責任編輯：陳建錫
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