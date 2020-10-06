【十一黃金周】內地多個省份 接待遊客人次按年恢復8成以上

國慶中秋長假，內地文化和旅遊市場恢復再加速，多個省份接待遊客人次已恢復至去年同期80%以上，部分省份甚至達到90%以上。

多地旅遊市場加速恢復

據《江西日報》報道，10月1日至4日，全省旅遊接待總人數3,993.18萬人次，旅遊總收入244.71億元（人民幣，下同），分別恢復至去年同期的92.45%、92.13%。全省主要旅遊目的地、熱門旅遊景點和網紅打卡地的客流和消費，繼續保持高位、有序運行。

報道還稱，從遊客出遊情況看，以近距離和短時遊為主。按照疫情防控要求，文旅市場消費群體出行方式以自駕、自助為主，私密性較好的自駕遊、租車遊佔主流，遊客對深度本土化體驗和消費舒適度要求更高。

與江西相鄰的湖南，文化旅遊市場恢復也呈現加速狀態。

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《湖南日報》報道，國慶中秋長假，探親疊加旅遊，省內近郊鄉村游遊已成人們外出首選。湖南省文化和旅遊廳發布的統計數據顯示，10月5日全省納入監測的70家鄉村旅遊區接待遊客11.47萬人次，實現營業收入860.94萬元，分別恢復至去年同期的81%和99%。

在河南，1至4日，河南全省共接待游客3,501.87萬人次，與去年同期相比恢復了87.21%，旅游收入154.72億元，與去年同期相比恢復了79.28%。

同時，全省鄉村旅遊持續升溫、新業態新產品備受歡迎，夜間產品成為中秋國慶雙節期間度假區新亮點。

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另據央視新聞客戶端報道，國慶前4天內地接待遊客按年恢復近8成。10月1日至4日，內地共接待遊客4.25億人次，按年恢復78.4%；實現國內旅遊收入3,120.2億元，按年恢復68.9%。

責任編輯：尹航

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