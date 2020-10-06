▲ 【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷

中美科技戰白熱化，中國會否以收緊稀土出口作武器，以反擊美國制裁令，引外界關注。美方早已洞悉中國這一重量級報復措施，近期接連出手欲拓寬稀土供應源，以防中國一旦發起稀土戰，仍可保美國科技產業鏈不中斷。當中，美國早前宣布與澳洲企業展開稀土合作，但此舉能否抗衡中國稀土領域的壟斷地位，卻又似乎難以樂觀。

澳洲的大型稀土企業萊納斯（Lynas）早前宣布，接受美國國防部的資金援助，將在美國建設生產工廠。這一舉動反映，美國已從安全保障的觀點出發，正在加速稀土採購網與中國脫鉤。

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萊納斯首席執行官（CEO）阿曼達·拉卡茲（Amanda Lacaze）在7月27日的聲明表示，「對於和美國國防部締結協議感到高興。重稀土是生產高性能磁鐵不可或缺的原材料，萊納斯在這方面有資源、知識產權和業績」。

澳洲Lynas接受美資助 助美拓稀土供應源

據了解，萊納斯將與美國藍線公司（Blue Line）一起，在德克薩斯州建設用於高性能磁鐵的鏑等重稀土類的生產工廠。

日經中文網引述熟悉稀土市場的日本三菱UFJ研究諮詢公司主任研究員清水孝太郎表示，「能在中國之外建設重稀土類的生產工廠，（對美國而言）具有重大意義」。

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稀土是17種元素的總稱，分為輕稀土和重稀土，是許多高科技產品、甚至軍備生產的必不可缺原材料；但目前全球稀土供應，中國幾乎處於壟斷地位。

有分析認為，鏑等重稀土類尤其依賴中國，中國的市佔率達到9成。這是因為在分離和精煉技術與生產成本上，中國的競爭力超群。

正因如此，一些國家過去也曾試拓稀土，企圖打破中國壟斷地位，但成功例子寥寥。清水舉例，過去在法國推進了重稀土類的生產計劃，但由於成本問題等，實際上遭遇挫折。

稀土如「為了吃塊肉就買頭牛」 成本極高

高性能磁鐵是引擎生產的重要原材料，美軍戰鬥機不可缺少這種物質。美國考慮到安全保障，希望在自己的稀土供應鏈裏排除中國。

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而萊納斯7月27日宣佈獲得美國國防部資金援助僅2天後，美國與澳洲在華盛頓舉行了外長與防長2+2會談。

不過，在市場上很多觀點認為，在稀土上排除中國沒有那麼簡單。

和在中國開採的礦石相比，萊納斯旗下礦山的藏量較少。日本專業商社Sam Wood副社長川崎豐表示，採購和生產成本增加，因此並不化算。

中國在稀土開採和生產 成本上有絕對優勢

在市場上，人們往往把礦石中含量極少的重稀土，比喻為「為了吃塊肉就買頭牛」。從7月的現貨（即時合約）價格來看，輕稀土類的金屬釹為每公斤55.2美元左右，金屬鏑則以344.4美元左右這一6倍以上的高價交易。

隨著供給來源增加，將來重稀土類的行情有可能面臨下行壓力，但生産能否走上軌道並不明朗。美澳的動向正受到關注。

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【知識庫：稀土是什麼？】 1. 稀土的定義 - 17種化學元素的統稱，包括鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）、鐠（Praseodymium）、釹（Neodymium）、鉕（Promethium）等 - 各元素的分佈十分分散，少有可大規模開採的礦源 2. 稀土的重要性 - 稀土被視為重要的戰略資源，對冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手機生產、電腦及互聯網設備和農業等行業很重要 - 科學家近年每6項發明中，就有1項與稀土有關，更有「石油是工業的血液，稀土是工業的維他命」一說 3.中國稀土供應量 資料顯示，中國的稀土蘊藏量佔全球37%，產量佔全球80%；中國也是美國最大稀土來源地，78%稀土皆由中國入口，次之愛沙尼亞比率僅6%，第三位的法國比率更只有4%，顯示美國極度依重從中國進口稀土。

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責任編輯：鄧國強

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