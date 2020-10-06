34年前瞞黨員身份申請留學 旅美民運人士被拒入籍

美國近日收緊移民政策，限制有共產黨背景的人仕申請入籍。旅居美國逾30年、曾參予八九學運的華人楊建利，34年前首次申請美國簽證到加州留學時，未如實交代黨員身份，近日申請入籍美國時遭到移民官拒絕。楊建利表示已向聯邦政府提出上訴，將繼續爭取獲得豁免，同時讚賞美國的法治制度。

楊建利向境外媒體講述，他在1986年申請簽證時，因擔心無法拿到簽證，遂按照上級指示隱瞞身份。3年後他返京參加學運，後回美獲得政治庇護，1992年取得綠卡。他多年來參與人權活動，為了以中國公民的身份推動人權發展，而未申請入籍。至近年逐漸發現沒有護照的不便，才決心入籍美國。

他提到，瞞報黨員身份屬普遍現像，「到目前仍是，成千上萬的中共黨員在申請美國簽證、移民，最後規劃入籍的過程中隱瞞了黨員的身份」。

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美國公民及移民服務局（USCIS）上周五（2日）收緊政策，禁止共產黨員、曾入黨的人仕申請永久居留和入籍，中國共產黨現有黨員9191.4萬，但若連同家屬，受影響的人或多達2.7億。截至目前為止，美國政府仍未對外公布有多少人被拒入籍或遣返。

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責任編輯：陳建錫

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