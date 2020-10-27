【螞蟻上市】螞蟻市值或達2.43萬億背後：支付寳顛覆人們生活模式

▲ 支付寳創立僅17年 螞蟻集團如何改變内地人生活習慣？

螞蟻集團（06688）H股今日起招股，發售16.7億股，發售價80元，H股淨集資額1,319.91億港元。以每手50股計算，入場費約4,040.31元。計及A+H股，螞蟻集資額超過2,640億港元，成史上最大的IPO個案。公司估計，於假設不行使超額配股權的情況下，螞蟻集團市值已達2.43萬億港元。究竟螞蟻集團旗下的支付寳創立僅17年，如何顛覆内地人的日常生活？

2年多前，從長沙一家國營機械廠行政管理職位退休、59歲的彭曉玲，可說一整天與支付寶「形影不離」。早上，她搭公車去菜市場買菜，用支付寶取代以前的儲值卡付車資。市場的攤販不管是賣菜、賣肉、賣鍋碗瓢盆，都接受支付寶付款。

下午，她與好友到棋牌館打健康麻將，牌局結束時，支付寶也派上用場，結算當天輸贏。晚上瀏覽天貓、淘寶等購物網站，總免不了用支付寶的「花唄」分期付款服務，解解消費的癮頭。

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彭曉玲說，支付寶或微信這些電子支付，不僅改變了她的生活，也改變了中國經濟，「商家也很樂意用啊，以前電子支付不普及時，許多大媽買菜老是藉故沒帶零錢，掐去零頭占商家便宜，有支付寶後，改善很多了。」「再比方說，我老公一向非常節儉，有了支付寶之後，上館子吃飯，好像不掏鈔票付錢就比較划算似的，點菜變得闊氣許多！」

彭曉玲表示，電子支付在中國已是全民運動，「即使在路邊行乞的，脖子也掛著二維條碼，可用支付寶給錢。好像扒手或搶錢的也變少，因為大家不太帶現鈔出門了！」

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在中國行商逾10年，居住在蘇州市的台商老唐說到，他因生性謹慎，原本對電子支付一直挺抗拒。直到3年前，他常光顧的包子店，推出一個原本3塊錢，用支付寶只要2元的優惠，從此就被支付寶「黏上」了，「如今支付寶太普及，打車、繳水電費，甚至到政府機關辦事，也都用支付寶收費，變成出門沒帶手機的話，寸步難行了。」

根據螞蟻集團的招股書所載，2019年支付寶在中國總計有超過10億個用戶，8,000萬個商家在使用，一整年的交易金額達111萬億人民幣，佔中國一整年電子支付金額的半壁江山，市佔率達48%，其次是微信支付的33.6%，排名第三的是銀聯商務的7.2%。

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責任編輯：游昊雲

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