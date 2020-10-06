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「國民黨提的？」 《環時》狠批美台復交是台獨提案

國情動向 17:33 2020/10/06

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台灣的立法院周二（6日）通過由國民黨提出「台美復交」、「促美軍協防台灣」2項決議。大陸官媒《環球時報》隨即「開火」，狠批有關做法不管基於甚麼立場，都是「台獨」性質的提案，必須強烈譴責。不過，文末話峰一轉，又引述專家為國民黨辯解，稱國民黨只是想在「愛台保台」的論述上爭取主動權。

該篇題為《台美復交 協防颱灣，國民黨提的！？》的文章提到，民進黨一直批評國民黨「親共賣台」，後者本次提案旨在與大陸拉開距離，同時也有出於政黨政治鬥爭的考慮，目的是迫民進黨進行不可能的任務。國民黨是在野黨，即使提出有關提案，也不能起到任何主導作用，當然也沒有執行的責任。

解放軍台海軍演 官媒引述專家：對台獨警告意味前所未有

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廈門大學學者張文生認為，國民黨並非真心促成台美復交，而是表明愛台立場。至於復交和協防一事，台灣根本沒有任何話語權，更多是取決於美國，「很大程度上講，這只是台灣一廂情願的想法，只要美國不點頭，無論立法機構再怎麼『獻媚』，也只是一場『單相思』」。

他嘲諷民進黨過去也曾炒作類似概念，但最終遭美國在台協會（AIT）的冷待，並引用國台辦發言人說話，批評民進黨當西方反華勢力棋子的行徑令人不齒。

事實上，《環球時報》今次的反應並不令人意外，因為國民黨元老近年與大陸的交流頻繁，並共合推動多個兩岸交流活動。環時日前更刊登評論指，國民黨在台灣本土仍有較強的政治實力，要推動兩岸和平發展，大陸仍要爭取及團結國民黨。

【兩岸角力】汪洋：台獨是絕路 挾洋自重給台帶來不可承受風險

蔡英文：區域軍事活動增 憂擦槍走火

責任編輯：陳建錫

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