馬英九大學導師：大陸十年後人均GDP超台灣　統一水到渠成

▲ 美國紐約大學政治系終身教授熊玠在一場綫上座談會中表示，兩岸關係中，經濟問題始終是關鍵因素；預計大陸2030年人均GDP超越台灣後，統一問題就「水到渠成」。熊玠甚至稱，「中國統一，不是會與不會的問題，而是何時發生的問題」。

中美關低繃緊，兩國就台灣的地緣政治角力亦白熱化，外界緊盯台獨聲音會否上升。美國紐約大學政治系終身教授熊玠在一場綫上座談會中表示，兩岸關係中，經濟問題始終是關鍵因素；預計大陸2030年人均GDP超越台灣後，統一問題就「水到渠成」。熊玠甚至稱，「中國統一，不是會與不會的問題，而是何時發生的問題」。

熊玠畢業於台灣大學外文系，獲美國哥倫比亞大學政治學系博士；他其後任教於紐約大學，1976年馬英九在熊玠指導下，取得紐約大學法學碩士資格。

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現年85歲的熊玠為紐約大學政治系終身教授，兼任該校政治研究所主任、美國當代美亞研究中心主任。他10月1日參加香港中評社舉辦的一場線上座談時發表上述看法。

熊玠：民進黨當局打美國牌

據中評社報道，熊玠認為，美國國會通過經特朗普簽署的「美國台灣旅行法案」，使特朗普能讓美國的衛生部長以官方身分訪問台灣，隨後又有國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台。這打破了自1979以來美國與台灣之間沒有部長級以上官員互訪的規矩，達到特朗普政府「聯台抗華」的目的。

熊玠稱，特朗普打台灣牌是組合式的，比如他就任三年多以來，已對台灣軍售八次，總額達680億美元、折合5270億港元之多，相信很快還會有第九次。

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針對台灣現狀，熊玠指出，台灣在民進黨控制之下也在打美國牌，甚至「狐假虎威」。 他認為，兩岸問題中經濟是關鍵因素，大陸今年GDP是台灣的24倍，但人均GDP只有台灣的五分之二。

不過根據美國兩個智庫的預測，大陸將在2030年趕上美國的GDP，其「人均收入」亦必將超過台灣。他認為，屆時統一問題就會「水到渠成」。

「中國統一，只是時間問題」

熊玠表示，民進黨當局對處在一個完全缺乏天然資源的台灣，繼續與大陸較勁作對，甚至拒之於千里之外，勢必是越來越不理智的選擇。

熊玠說，他兩岸統一前景的看法是樂觀的：

其一，由於經濟安全的比重遠超過軍事安全，隨著大陸持續發展，台灣與大陸經濟發展對比必定會明顯改變。 其二，如果中國大陸於2050年後真如美國智庫預測，替代美國成為世界首強霸主，美國也就無法不接受這樣事實的轉移。

熊玠認為，在這兩種變數均發生的情況下，可以篤定地說：中國統一，不是會與不會的問題，而是何時發生的問題。

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責任編輯：鄧國強

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