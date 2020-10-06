【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議

中美關係惡化，外交、科技等領域角力不斷升級，中美貿易協議卻意外牢固。美國《紐約時報》報道，被視為鷹派的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），過去數十年對於中國議題一直持強硬批評態度，但在1月中美簽署首階段貿易協議後，他卻成為捍衛中國立場的美國官員之一，避免激怒北京的政策措施，與更多鷹派官員出現分歧。

分析認為，在大選之前，面對華爾街、企業及農民壓力，特朗普政府都不希望與中國經貿關係進一步惡化。

與其他鷹派現分歧

報道指出，有白宮官員及國會議員希望就對待新疆穆斯林問題上懲罰中國，又希望與台灣開展貿易談判，但萊特希澤成為了障礙。

知情人士稱，在過去數月，萊特希澤推開了數個可能會觸怒北京的政策措施提案，認為這可能會破壞中美貿易協議。此外，他亦減少公開批評中國，而是強調中國努力履行貿易協議。

【中美角力】美以違人權為由 禁新疆棉花等產品進口

【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購

【中美角力】華府據報研推美台自貿協議 卻遭萊特希澤反對

其中，萊特希澤等官員反對向新疆棉花和蕃茄實施全面禁令。美國上月宣布，將阻止從新疆5個實體進口棉花、服裝等產品，但擱置對新疆所有棉花和番茄製品禁令的提議，表示要有更多法律分析。另香港問題上，萊特希澤也反對向香港徵收類似對中國的關稅。

不過，有分析指出，上述兩項措施似乎都未經深思熟慮。特朗普政府前貿易官員Clete Willems認為，政府應對香港及新疆問題採取強而有力的行動，但前提是這些行動有可能改變人們的行為，不會有意想不到的後果。

報道稱，萊特希澤的觀點，令到他與更多特朗普政府鷹派成員出現分歧，包括主張與台灣建立更緊密聯繫的國務院官員和國會議員。

不願與台貿易談判 就次卿訪台傳與國務院衝突

美國助理國務卿史達偉早前提出，啟動美台經濟對話；之後國務院派次卿克拉奇訪台。報道引述3名知情人士稱，這些提議引發萊特希澤與國務卿蓬佩奧的分歧。更有人表示，就克拉奇訪台，美國貿易代表辦公室與國務院發生衝突。萊特希澤否認，表示沒有與蓬佩奧談論相關事宜。國務院拒絕置評。

萊特希澤被指不願展開與台貿易談判。美國國會50名參議員上周致函萊特希澤，呼籲盡速就台美雙邊貿易協定（BTA）展開談判。

北京多次表示，台灣問題是中國的內政，不允許外部勢力插手干涉，要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止同台灣展開任何官方往來。

【中美角力】美國務次卿克拉奇乘商務包機 低調抵台北

【中美角力】胡錫進促美台停勾連 否則解放軍行動必大幅升級

【中美角力】解放軍曝10枚導彈齊發震撼畫面 向美台舉紅牌？（組圖，有片）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁