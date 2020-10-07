【中美角力】大陸倘對台灣動武  蓬佩奧稱美國會這樣做

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中國形象西方9國負面比率創新高 最高卻不是美國
中美角力白熱化，兩國在台海動作頻繁，地緣政治緊張升級。美國國務卿蓬佩奧周二出席美國、日本、澳洲和印度外長安全對話時，被媒體問及若中國大陸對台灣動武，美國會否向台方提供防衛。他沒直接回應，只強強「只要能緩和區域的緊張，美國會想方設法去做」。
值得注意是，蓬佩奧始終沒就軍事行動防衛台灣的議題，明確的表態。
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、日本外相茂木敏充、澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）周二傍晚出席在日本東京舉行的四方安全對話（Quad），這場會議由茂木主持。
蓬佩奧始終沒就防衛台灣 明確表態
蓬佩奧接受日本經濟新聞專訪時，被問到對台灣的看法。他說，美國長期與台灣建立關係，美台擁有共同的價值觀。當被問到大陸如果攻擊台灣，美國是否做好防衛台灣的準備？他回應說：
只要能緩和區域的緊張，美國會想方設法去做，這是美國特朗普政府在世界上的任務。美國不是追求紛爭，而是追求和平......。中國除了與越南的關係之外，日本的航空自衛隊在釣魚島周邊海域上空也不得不頻繁地緊急升空，以因應中國軍機。
蓬佩奧還指出，在喜馬拉雅山附近發生的事情－－中國與印度軍事衝突，不應該出現。
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蓬佩奧說，美日澳印的外交合作也將擴大至其他國家，希望將來印度太平洋能建立國際的安全保障架構。
日經報道指出，今次四方會談中提到的「共享價值」、與戰略的國家須加強團結的構想，是不點名劍指中國。
蓬佩奧受訪時又表示，如果美日澳印的合作能夠制度化，將可著手建立安全保障的架構。他希望透過這樣的努力，建立應對中方的「安全保障網」。
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日經的報道又稱，美國與歐洲有北大西洋公約組織（NATO），印度太平洋沒有多國之間的安全保障合作架構。面對軍事與經濟方面急速增強影響力的中國，如果要維持安定，就必須有一個多國之間的合作網。
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有關在印太地區建立新的安全保障架構所扮演的角色，蓬佩奧說，經濟、法治、知識產權的保護等廣泛範圍領域都是合作的對象。
美日澳印四方安全對話去年在美國紐約首度舉行會談後，今年再度召開類似會議，也是新冠肺炎疫情爆發、日本新任首相菅義偉上任後，日本首度召開部長級國際會議。
蓬佩奧周二下午造訪日本首相官邸（行政中心）與菅義偉會談，兩人都同意將持續加強美日同盟。
責任編輯：鄧國強
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