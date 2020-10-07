  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國形象西方9國負面比率創新高 最高卻不是美國

國情動向 10:50 2020/10/07

分享：

中國形象西方9國負面比率創新高 最高卻不是美國

美國民調機構皮尤研究中心（Pew）調查顯示，發達國家民眾對中國觀感在過去1年顯著下滑，9個國家對中國看法負面民眾比率更達破紀錄水平。皮尤稱，調查當中國家多數受訪者，都認為中國初始應對疫情不足。值得注意的是，儘管中美關係陷入數十年最差水平，惟美國人對中國觀感相對已不算太差，而對中國看法最負面的日本，今年比率卻未有創新高。

民調在6月至8月間舉行，14個受訪發達國家之中，瑞典、澳洲、南韓、英國、加拿大、美國、荷蘭、德國及西班牙9國受訪者，對中國觀感負面比率，都達到民調自2008年開始以來最高水平。

從歷年民調趨勢可見，中國在這些國家之間的形象，於十多年來大幅轉差，持正面看法民眾比率顯著減少，觀感負面民眾比率普遍以倍數上升。澳洲人過去1年對中國形象轉差幅度最大，看法負面民眾比率由57%增至81%。

【中澳關係】前副外長傅瑩：西方對中國有兩大誤解

受訪國家 對中國看法負面民眾比率 對中國看法正面民眾比率
  2020 按年增加 2008 2020 2008
日本 86% 1百分點 42% 9% 55%
瑞典 85%新高 15百分點 40% 14% 43%
澳洲 81%新高 24百分點 40% 15% 52%
丹麥（首次受訪） 75% 22%
南韓 75%新高 12百分點 31% 24% 66%
英國 74%新高 19百分點 16% 22% 65%
加拿大 73%新高 6百分點 27% 23% 58%
美國 73%新高 13百分點 35% 22% 43%
荷蘭 73%新高 15百分點 34% 25% 56%
比利時（首次受訪） 71% 24%
德國 71%新高 17百分點 37% 25% 46%
法國 70% 8百分點 42% 26% 58%
西班牙 63%新高 10百分點 21% 36% 57%
意大利 62% 5百分點 61% 38% 27%

日媒：美日擬組印太「海洋聯盟」 中國料增強軍備抗衡

14國之中，對中國觀感最差的是日本，比率高達86%，對中國有好印象的民眾比率只有9%，亦為各國中最低。

至於美國人，對中國印象似乎未有想像般差，看法負面比率為73%，正面為22%，整體優於日本、瑞典、澳洲、丹樽、南韓、英國及加拿大。

皮尤認為，中國在發達國之間形象轉差，與新冠肺炎疫情有關。14國之中，稱中國初始處理疫情不當的民眾比率中位數為61%，水平比他們批評本國、歐盟及世衛組織都高，只有美國在這方面遜於中國，批評民眾比率中位數高達84%。

另外，有趣的是，受訪國家之中，意大利對中國觀感趨勢與別不同。意大利人對中國看法負面比率為62%，與2008年的61%幾乎沒變，而對中國看法正面比率則有38%，較2008年多11個百分點，是唯一高於當年的國家。

大陸倘對台灣動武  蓬佩奧稱美國會這樣做

馬英九老師：大陸十年後人均GDP超台灣　統一水到渠成

中梵協議料續簽在即 前閩東正權主教郭希錦突呈辭

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷
今日
【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷
【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治
今日
【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治
【中美科技戰】美向中國出口導彈原料石墨 在國會引爭論
今日
【中美科技戰】美向中國出口導彈原料石墨 在國會引爭論
【螞蟻上市】支付寳創立僅17年 螞蟻集團如何改變内地人生活習慣？
今日
【螞蟻上市】支付寳創立僅17年 螞蟻集團如何改變内地人生活習慣？
【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊
今日
【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊
地緣政治 外交 疫情 中國 中美關係 中歐關係 新冠肺炎疫情 全球大流行 美國 澳洲

上一篇文章

【TikTok】美國法官11月4日舉行TikTok禁令聆訊

下一篇文章

【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路
【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路
【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊
【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊
【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治
【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治
【中美角力】中國代表北韓伊朗等26國 斥美國西方國家侵犯人權
【中美角力】中國代表北韓伊朗等26國 斥美國西方國家侵犯人權
【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統（組圖）
【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統（組圖）