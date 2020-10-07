中國形象西方9國負面比率創新高 最高卻不是美國

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【TikTok】美國法官11月4日舉行TikTok禁令聆訊
美國民調機構皮尤研究中心（Pew）調查顯示，發達國家民眾對中國觀感在過去1年顯著下滑，9個國家對中國看法負面民眾比率更達破紀錄水平。皮尤稱，調查當中國家多數受訪者，都認為中國初始應對疫情不足。值得注意的是，儘管中美關係陷入數十年最差水平，惟美國人對中國觀感相對已不算太差，而對中國看法最負面的日本，今年比率卻未有創新高。
民調在6月至8月間舉行，14個受訪發達國家之中，瑞典、澳洲、南韓、英國、加拿大、美國、荷蘭、德國及西班牙9國受訪者，對中國觀感負面比率，都達到民調自2008年開始以來最高水平。
從歷年民調趨勢可見，中國在這些國家之間的形象，於十多年來大幅轉差，持正面看法民眾比率顯著減少，觀感負面民眾比率普遍以倍數上升。澳洲人過去1年對中國形象轉差幅度最大，看法負面民眾比率由57%增至81%。
|受訪國家
|對中國看法負面民眾比率
|對中國看法正面民眾比率
|2020
|按年增加
|2008
|2020
|2008
|日本
|86%
|1百分點
|42%
|9%
|55%
|瑞典
|85%新高
|15百分點
|40%
|14%
|43%
|澳洲
|81%新高
|24百分點
|40%
|15%
|52%
|丹麥（首次受訪）
|75%
|—
|—
|22%
|—
|南韓
|75%新高
|12百分點
|31%
|24%
|66%
|英國
|74%新高
|19百分點
|16%
|22%
|65%
|加拿大
|73%新高
|6百分點
|27%
|23%
|58%
|美國
|73%新高
|13百分點
|35%
|22%
|43%
|荷蘭
|73%新高
|15百分點
|34%
|25%
|56%
|比利時（首次受訪）
|71%
|—
|—
|24%
|—
|德國
|71%新高
|17百分點
|37%
|25%
|46%
|法國
|70%
|8百分點
|42%
|26%
|58%
|西班牙
|63%新高
|10百分點
|21%
|36%
|57%
|意大利
|62%
|5百分點
|61%
|38%
|27%
14國之中，對中國觀感最差的是日本，比率高達86%，對中國有好印象的民眾比率只有9%，亦為各國中最低。
至於美國人，對中國印象似乎未有想像般差，看法負面比率為73%，正面為22%，整體優於日本、瑞典、澳洲、丹樽、南韓、英國及加拿大。
皮尤認為，中國在發達國之間形象轉差，與新冠肺炎疫情有關。14國之中，稱中國初始處理疫情不當的民眾比率中位數為61%，水平比他們批評本國、歐盟及世衛組織都高，只有美國在這方面遜於中國，批評民眾比率中位數高達84%。
另外，有趣的是，受訪國家之中，意大利對中國觀感趨勢與別不同。意大利人對中國看法負面比率為62%，與2008年的61%幾乎沒變，而對中國看法正面比率則有38%，較2008年多11個百分點，是唯一高於當年的國家。
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責任編輯：連兆鋒