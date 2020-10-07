▲ 中國形象西方9國負面比率創新高 最高卻不是美國

美國民調機構皮尤研究中心（Pew）調查顯示，發達國家民眾對中國觀感在過去1年顯著下滑，9個國家對中國看法負面民眾比率更達破紀錄水平。皮尤稱，調查當中國家多數受訪者，都認為中國初始應對疫情不足。值得注意的是，儘管中美關係陷入數十年最差水平，惟美國人對中國觀感相對已不算太差，而對中國看法最負面的日本，今年比率卻未有創新高。

民調在6月至8月間舉行，14個受訪發達國家之中，瑞典、澳洲、南韓、英國、加拿大、美國、荷蘭、德國及西班牙9國受訪者，對中國觀感負面比率，都達到民調自2008年開始以來最高水平。

從歷年民調趨勢可見，中國在這些國家之間的形象，於十多年來大幅轉差，持正面看法民眾比率顯著減少，觀感負面民眾比率普遍以倍數上升。澳洲人過去1年對中國形象轉差幅度最大，看法負面民眾比率由57%增至81%。

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受訪國家 對中國看法負面民眾比率 對中國看法正面民眾比率 2020 按年增加 2008 2020 2008 日本 86% 1百分點 42% 9% 55% 瑞典 85%新高 15百分點 40% 14% 43% 澳洲 81%新高 24百分點 40% 15% 52% 丹麥（首次受訪） 75% — — 22% — 南韓 75%新高 12百分點 31% 24% 66% 英國 74%新高 19百分點 16% 22% 65% 加拿大 73%新高 6百分點 27% 23% 58% 美國 73%新高 13百分點 35% 22% 43% 荷蘭 73%新高 15百分點 34% 25% 56% 比利時（首次受訪） 71% — — 24% — 德國 71%新高 17百分點 37% 25% 46% 法國 70% 8百分點 42% 26% 58% 西班牙 63%新高 10百分點 21% 36% 57% 意大利 62% 5百分點 61% 38% 27%

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14國之中，對中國觀感最差的是日本，比率高達86%，對中國有好印象的民眾比率只有9%，亦為各國中最低。

至於美國人，對中國印象似乎未有想像般差，看法負面比率為73%，正面為22%，整體優於日本、瑞典、澳洲、丹樽、南韓、英國及加拿大。

皮尤認為，中國在發達國之間形象轉差，與新冠肺炎疫情有關。14國之中，稱中國初始處理疫情不當的民眾比率中位數為61%，水平比他們批評本國、歐盟及世衛組織都高，只有美國在這方面遜於中國，批評民眾比率中位數高達84%。

另外，有趣的是，受訪國家之中，意大利對中國觀感趨勢與別不同。意大利人對中國看法負面比率為62%，與2008年的61%幾乎沒變，而對中國看法正面比率則有38%，較2008年多11個百分點，是唯一高於當年的國家。

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責任編輯：連兆鋒