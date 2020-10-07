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【TikTok】美國法官11月4日舉行TikTok禁令聆訊

國情動向 10:53 2020/10/07

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TikTok交易仍未敲定，另一邊廂美國法官周二（6日）表示，11月4日將舉行聆訊，決定是否允許美國政府禁止與TikTok的交易。TikTok方面曾表示，該禁令實際上將禁止在美國使用TikTok。

美國華盛頓地區法官Carl Nichols，上周27日頒布臨時禁制令，阻止美國商務部要求蘋果及Google的應用商店移除TikTok。路透社報道，Nichols現在必須決定，是否阻止商務部將於11月12日生效的進一步限制。而新聆訊日程剛好在總統大選後一天，有報道稱，這意味大選前TikTok不會下架。

美國商務部早前宣布，11月12日起，政府禁止境內向TikTok提供互聯網託管、內容發送、互聯網傳輸或對等服務；禁止在境內開發或可訪問的軟件或服務中，使用TikTok的代碼。

當局強調，總統特朗普已設定11月12日為TikTok解決方案最後期限，若沒達成協議，TikTok將在11月12日全面關閉。

【TikTok】姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停

【中美角力】TikTok交易審批進展緩慢 傳可能延至大選後

【TikTok賣盤】美法官阻下架令：特朗普封殺TikTok或逾越法律

責任編輯：林佩怡

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