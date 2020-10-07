英國外相藍韜文（Dominic Raab）拒絕排除因中國的新疆議題，而抵制2022年北京冬季奧運會的可能性。他在國會外交委員會上表示，本能上是會將體育與外交和政治分開，但有時可能無法做到這一點，政府有需要全面考慮採取進一步的行動。而威廉王子等英國名人，亦要非常仔細考慮應否出席北京冬奧。

藍韜文在外交事務特別委員會表示, 明顯有證據證實中國嚴重違反少數族裔的人權，會收集證據,與國際夥伴合作, 全面考慮需要採取的進一步行動。他又批評，中國對新疆維吾爾族人，進行大規模和嚴重侵犯人權行為，包括強迫絕育，稱英國對有關議題的擔憂愈來愈大，正考慮對被指鎮壓新疆的官員實施經濟制裁。

▲ 英外相：不排除英國因新疆議題 杯葛2022年北京冬奧

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他補充道，英國的外交政策是與北京接觸，並希望中方派遣代表團參加定於明年在蘇格蘭舉行的聯合國氣候談判。事實上，人權組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）早前已推動向國際奧林匹克委員會（IOC）施壓，要求IOC重新評估中國主辦冬季奧運資格。

IPAC認為中國政府持續對外文攻武嚇和對內打壓人權，並對中國打壓人權和言論自由的問題感到擔心，應該要向中國施加更廣泛的經濟制裁手段；又認為中國摧毀關於香港的「中英聯合聲明」等行為，「是必然會有後果的」。

中國外交部發言人汪文斌上月表示，個別組織將人權問題與北京冬奧會掛鈎，企圖向中方施壓，有違奧林匹克憲章精神，目前北京冬奧會各項籌備工作進展順利，已得到包括國際奧委會在內的各項認可。

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責任編輯：游昊雲

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