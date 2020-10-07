罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話

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解放軍軍機再現台海，今次卻有罕見表現。台灣傳媒報道，解放軍軍機周三（7日）進入台方防空識別區，台軍軍機廣播「驅離」時，解放軍軍機罕有喊話回應，稱「我國台灣地區」，「請不要干擾我正常行動」。有台灣專家認為，此舉反映大陸已視台灣空域「當自家空域」。
台灣《自由時報》報道，解放軍軍機周三清晨5時20分，再度進入台灣西南對開空域，台空軍「照例廣播驅離」，稱「位於台灣西南空域高度7000米的大陸軍機注意！你已進入我ADIZ（防空識別區），影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」
但與以往不同是，解放軍軍機首度發話回應：
「我國台灣地區，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！台灣地區，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」
報道稱，這是解放軍今年第一次針對台軍廣播回應。
文章引述「台灣西南空域」粉絲專頁管理員「許先生」表示，解放軍過去回應內容只聽過「正在執行任務」，沒有聽過「正在進行訓練」，今次更是第一次記錄到解放軍軍機直接發話稱「台灣地區」，可見中國大陸已經把台西南空域「當自家」，認為台空軍「驅離」是干擾。
解放軍近日加緊在台海一帶活動，反制美國擴大介入台灣。中國國防部與解放軍東部戰區都強調，台灣是中國不可分割一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢、維護國家主權需要採取的必要行動。
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責任編輯：連兆鋒