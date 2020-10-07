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【iPhone 12】萬元獎金出勇夫？富士康「夜鷹模式」趕製iPhone 12 

經濟脈搏 11:25 2020/10/07

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【iPhone 12】萬元獎金出勇夫？富士康「夜鷹模式」趕製iPhone 12 

蘋果（Apple）香港時間今晨公布下周二（10月13日）舉行產品發布會，新一代iPhone 12預計將正式推出。隨著推出有期，代工iPhone 12的富士康鄭州工廠，現正24小時全速開工生產，且向合資格職工發放額外獎金、鼓勵他們全力開工，最高可達1萬元（人民幣，下同）。

儘管蘋果下周才發布iPhone 12，但有報道指，蘋果公司已開始把首批iPhone 12，付運予經銷商。

首批iPhone 12　傳已付運予經銷商

而隨著發布日將至，富士康鄭州工廠現正24小時、即開動通宵生產綫，全速生產 iPhone 12系列，取消假期之外也推出加班制度，以趕及以上市日期。

iPhone 12敲定時間發布　最低價5030元有部？

【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？

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同時，為留住員工及提升其生產力，富士康更為符合條件的職工，發放額外獎金鼓勵；其中，iPhone 組裝部門會為9月18日之後入職，而預計入職時間最少90天及工作最少55天的職工，發放1萬元、折合約1.15萬港元奬金。

而9月26日後入職的工友，則發放8,500元、折合約9,800港元獎金。

員工對獎金表示歡迎。儘管中秋、國慶黃金周期間也要直忙於生產iPhone 12系列，但根據內地勞動法，在法定假期工作可獲發多3倍工資，因此也樂意多賺錢而上班。

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責任編輯：鄧國強

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