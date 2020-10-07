美英德等39國關注新疆香港議題　中方批是「政治病毒」

中國與美國等西方國家，在人權問題上角力不斷。德國代表美國、英國等39個國家，周二（6日）在聯合國大會第三委員會發表聲明，表示嚴重關注香港及新疆的情況，呼籲中國尊重人權，維護香港自治。中國常駐聯合國代表張軍，批評美德英等將人權問題政治化，傳播「政治病毒」，惡意抹黑中國，干涉中國內政，中方堅決反對和完全拒絕。

古巴代表45國支持中國在新疆採取的反恐和去極端化舉措；巴基斯坦代表55國發言，反對借香港事務干涉中國內政，支持中國在香港實行「一國兩制」，又稱各國都有權通過立法維護國家安全。

古巴、巴基斯坦等 撐中國在新疆香港政策

德國常聯聯合國大使Christoph Heusgen，周二代表39國發表聯合聲明，呼籲中國尊重人權，特別是宗教和民族少數族群人士的權利，尤其是在新疆和西藏。39國包括美國、英國、德國、澳洲、奧地利、加拿大、法國、意大利、日本、新西蘭、瑞典、瑞士等。

▲ 德國常聯聯合國大使Christoph Heusgen

他提到，關注新疆「再教育營」情況，並指大規模的監控繼續不成比例地針對維吾爾人和其他少數民族，出現越來越多強迫勞動和強制節育包括絕育的報道。他呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員等獨立觀察員不受限制地進入新疆，並避免任意拘留維吾爾人。

他又稱，《港區國安法》中有很多規定，不符合中國的國際法律義務，對有關內容深表關切，因為這些內容允許將某些案件移交中國起訴，呼籲中國維護香港的自治、權利和自由，並尊重香港司法機構的獨立性。

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張軍斥美種族歧視 德英甘願做美國幫兇

新華社報道，張軍批評，美國、德國、英國等執意挑起對抗，濫用聯合國平台，將人權問題政治化，蓄意挑動政治對抗，傳播虛假信息和「政治病毒」，惡意抹黑中國，干涉中國內政。他表示，中國的人權發展成就舉世矚目，不是美國的謊言和欺騙所能否認；中國採取有效措施，打擊恐怖主義，維護國家安全，促進經濟社會發展，得到全體中國人民的堅決擁護。

張軍反指，美國應該保障人民的基本權利，指一場疫情導致20多萬美國人失去生命，美國政府需要做的是治病救人，而不是到處製造麻煩；美國司法、執法系統存在系統性種族歧視、暴力執法現象，上百萬美國人民喊出「我無法呼吸」「黑人的命也是命」，聯大三委應關注美國種族歧視和警察暴力問題，就此展開討論並通過決議。

他又斥責德國、英國等國家罔顧事實、違逆正義、破壞合作，對自身和美國的人權劣跡視而不見，「選擇性失明」大搞雙重標準，還一味追隨美國，甘願做美國幫兇。這些國家應趁早收起傲慢和偏見，懸崖勒馬。

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責任編輯：林佩怡

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