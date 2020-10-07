【TikTok】報告指TikTok超越Instagram 成美國青年第二喜愛社交App

美國下令封禁中國短片分享平台抖音海外版TikTok之際，最新一份報告顯示，TikTok已超越Instagram，成為美國青少年中第二受歡迎的社交媒體應用，僅次於Snapchat。

CNBC報道，投行Piper Sandler周二（6日）發布報告顯示，34%的青少年將Snapchat列為最喜歡社交應用，其次是TikTok（29%），Instagram排第三（25%）。

▲ 有報告稱，TikTok超越Instagram，成為美國青年第二喜歡社交App

但報告指出，使用情況則是另一番光景。使用量方面，Instagram仍是用戶參與度最高的App，達到84%，其次是Snapchat（80%）和TikTok（69%）。

報告表示，TikTok在美國年輕用戶市場份額持續增加。這類用戶是廣告主的主要針對人群，而廣告收入則是社交媒體應用的主要收入來源。

為規避TikTok威脅，Facebook今年8月在旗下Instagram推出短片服務Reels，類似TikTok容許用家錄製短影片，料瓜分TikTok海外市場。

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責任編輯：林佩怡

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