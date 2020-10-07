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【中美角力】特朗普行錯一步致遏制中國失敗　前幕僚這樣說

國情動向 14:39 2020/10/07

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【中美角力】與特朗普鬧翻的前幕僚博爾頓直指，美方遏制中國的戰略並沒有奏效，關鍵是特朗普行錯關鍵一步：外交政策上缺乏紀律。他建議，美國與中國政府打交道時，採取更為協調一致的方式

中美關係陷於數十年來最壞境地，特朗普對中國的連串制裁措施，更令兩國角力白熱化。但前國家安全顧問、與特朗普鬧翻的前幕僚博爾頓直指，美方遏制中國的戰略並沒有奏效，關鍵是特朗普行錯關鍵一步：外交政策上缺乏紀律。他建議，美國與中國政府打交道時，採取更為協調一致的方式

博爾頓周二在《華爾街日報（The Wall Street Journa）》舉行的CEO理事會虛擬峰會上表示，「我認為我們（美方）的戰略仍然是經典的威懾策略，但我們在這方面做得不是很好」。

博爾頓：特朗普外交上缺乏紀律

博爾頓曾在2018年至2019年期間擔任特朗普（Donald Trump）的國家安全顧問，他以中國在南海的行動、中國與印度的邊境衝突、以及中國的其他舉動為證據，認為中國在美國的各種遏制措施下，依然在外擴影響力。

【美國大選】拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」

【美國大選懶人包】6條問答話你知  特朗普與拜登帶來不同中美關係

這反映，美國遏制中國的政策失效。博爾頓稱，「中國正在南海的島礁上建造海軍和空軍基地，他們宣布在南海設立行政區，他們最近與印度沿著實際控制線發生武裝衝突」。

博爾頓自去年離開特朗普政府以來，一直對特朗普持批評態度，並表示總統大選不會投票給他，理由是認為特朗普在外交政策上缺乏紀律，這是他特別擔心的問題。

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博爾頓表達了對於特朗普如果再次當選的擔心，認為特朗普到時可能會迅速放鬆對中國的施壓，並傾向於與中國國家主席習近平達成一項重大貿易協議。

中國更希望拜登當選　原因不是他溫和

白宮暫未回覆《華爾街日報》記者的置評請求。

【美國大選辯論】拜登料自創對中國強硬路線 一文看懂

【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大

博爾頓表示，特朗普的民主黨挑戰者、前副總統拜登（Joe Biden）在對華政策問題上也難以預測，但拜登開始認識到採取更強硬做法的必要性。

當被問及中國更傾向於2020年美國總統大選的哪位候選人時，博爾頓說，「我認為他們可能願意選擇拜登，不是因為他們認為拜登對中國會更溫和，而是因為拜登的行為更容易預測」。

【中美角力】拜登陣營向美國商界宣示：中美不應完全脫鉤

【美國大選2020】華爾街日報：拜登對華政策強硬 與特朗普大為相似

【美國大選2020】特朗普：拜登如當選　美國成中國囊中之物

特朗普：中國用美國的錢建設軍隊 發夢都想拜登當選

責任編輯：鄧國強

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