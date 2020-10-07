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台灣常說解放軍「侵入」 防空識別區其實是甚麼？

國情動向 14:39 2020/10/07

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台灣常說解放軍「侵入」 防空識別區其實是甚麼？

台海局勢近期顯著升溫，美國頻打「擦邊球」加強與台灣蔡英文政府關係，解放軍則加大力度在台海演習訓練，展示反台獨決心。解放軍軍機連日在台灣周邊空域活動，進入台方防空識別區，台灣傳媒往往形容之「侵入」。但事實上，「防空識別區」與「領空」是兩個不同概念，防空識別區並非排他的「私家」空域，意思絕不是「你侵進來我就打你」，而是在於「你飛入來我就會知」。

  • 防空識別區是甚麼？

防空識別區（Air Defense Identification Zone，ADIZ）是一地出於防衛需要，劃出的陸地或水面上方空域。

防空識別區顧名思義，就是旨在識別在區內出現的航空器種類和身份，並了解其高度、航速、航向等資訊，讓劃出識別區的國家和地區能夠提早察覺威脅，並在必要時準備反制措施。

防空識別區內的民用航空，一般需要接受劃出識別區的國家和地區的軍方管制，例如需要通報飛行計劃。但這並不代表軍方會經常出手控制場面，民航空中交通管制在正常情況下，都由飛航情報區（Flight Information Region，FIR）負責。

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  • 防空識別區與領空有何分別？

領空是一地領土、領海以上空域，當地對空域有法律管轄權，是「私家」空域。領海是沿岸12海里（約20公里）海域，因此領空也只會從領土伸延12海里。

防空識別區雖然可以包括一地領空，但伸延距離都比領空大得多，到達公海上方空域，甚至理論上覆蓋另外一個地區的領空，並與其他一個或多個防空識別區重疊。

例如台灣定義的防空識別區，覆蓋了大陸福建、江西、浙江部分空域；中國大陸方面劃出東海防空識別區，則與南韓、日本防空識別區部分重疊。

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  • 防空識別區受到「入侵」？

從各地制定的防空識別區之錯綜複雜可見，防空識別區（撇除屬於領空的區域）並不是，更不可能是排他的空域，並非不容外來者在區內活動，而是別人進來的話我會識別查證，不存在所謂「入侵」的問題。

解放軍軍機至今在台方防空識別區內的活動，都未有進入台方領空範圍。

另外值得注意的是，東海防空識別區，與美國國土周邊的防空識別區，都劃於領空之外的國際空域，領空則是防區，而台灣、南韓、日本都把本地領空一併劃入防空識別區。

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  • 防空識別區有法律效力嗎？

這比較難說。對本地立法的話可以說有的，但目前並無任何國際條約訂明防空識別區定義，防空識別區也不受到任何國際組織監管。

可以說，防空識別區執行並不依靠法律，依靠的是實力。

  • 防空識別區是怎樣劃出來的？

就是靠實力。防空識別區的範圍與大小，普遍是基於一地探測和管制能力所決定的。簡單地說，就是我有實力看多遠、管多遠，我的防空識別區就可以有多大。

事實上，防空識別區重點並非對別人施加管制，而是在於讓自己得知區內空情。

當不明航空器出現時，我是否有辦法偵察到？是否追蹤到？我在附近有沒有軍用機場？戰機是否有足夠航程前往應對？這些技術條件往往是決定防空識別區範圍的主要因素。

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  • 台灣防空識別區為何伸到大陸領空？

這是主要歷史因素使然。

台灣防空識別區是1953年與美國一起制定的，反映了美台當年對大陸的空中優勢。他們當年有能力怎樣幹，有能力掌握大陸東南沿海空情，就可以怎樣劃防空識別區。

時至今日，這個防空識別區的實際意義有多大，已不言而喻。

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責任編輯：連兆鋒

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