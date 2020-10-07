嗶哩嗶哩據報擬在港上市 擁年輕力量領業務高增長

路透報道，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 持股的視頻網站嗶哩嗶哩（Bilibili）已委任4間投行，目標明年在港第二上市，集資最少10億美元（約78億港元），引起市場關注。值得注意，2019年初以來嗶哩嗶哩股價翻倍，市值達到121億美元。嗶哩嗶哩的發展之所以成功，全靠其獨特的年輕力量趨向。

2009年成立的嗶哩嗶哩（bilibili），是中國視頻行業早期的創業者。「愛優騰」（指愛奇藝、騰訊視頻和優酷）格局鼎定的幾年後，人稱「B站」的嗶哩嗶哩的仍然是中國用戶口中的「小破站」。從財報上來看，嗶哩嗶哩於2019年收入僅人民幣67.8億元，相當於其他龍頭視頻網站的三分之一，甚至更低。



然而，内地互聯網行業卻把嗶哩嗶哩視為最強勁的挑戰者之一。其原因在於「小破站」並不一般，嗶哩嗶哩擁有年輕的力量。嗶哩嗶哩的初創，和年輕人的愛好緊密相關。陳睿表示，嗶哩嗶哩的創始當初，是4個年輕人因為動畫、音樂、遊戲而聚到一起，到零散交流、主動創作，再到聚集一大批有著這樣愛好的年輕人。

【中概股】瑞幸假帳案翻版 在美上市中企「跟誰學」遭調查股價暴跌

瑞幸咖啡等因不正當競爭 遭中國市場監管總局罰6100萬元

陳睿指出：「本質上，它創辦的初始，是為了給用戶帶來一種文化或者內容交流的快樂，是一群有共同興趣愛好的人、互相交流產生快樂的地方。」而在上半年疫情期間，在嗶哩嗶哩平台收看教育類視頻用戶規模，已超過内地在校大學生數量。

過去一年，有數千萬年齡在18至25歲間的青年人在嗶哩嗶哩收看教育內容。其中，中國政法大學教授羅翔在嗶哩嗶哩開設的《刑法學》課程，還走紅互聯網。在零售業和快消領域，視頻所帶來的變革同樣激烈。疫情期間，麥當勞中國CEO張家茵在嗶哩嗶哩開啟直播首秀。這場24小時不間斷的直播，高峰時段超過了百萬人同時在線觀看，彈幕互動從未間斷。



如今在嗶哩嗶哩上，有7000萬個大類、700多萬個細分小類的視頻內容。這些內容涵蓋旅遊、數碼、體育、財經、教育、遊戲等多個領域。除了用垂直內容無死角覆蓋年輕人所需，彈幕文化也是嗶哩嗶哩和用戶黏性最大的文化之一。

一文看懂 深圳創業板註冊制七大變化

【中美角力】兩大因素 別望貿易能擋中美危機升級

陳睿表示，「前方高能」、「過於真實」、「呼喚高能君」、「你的好友計數君已上線」……獨特的「彈幕」文化，讓嗶哩嗶哩從一個單向的視頻播放平台，變成雙向的情感連接平台，在觀看時就可以獲得實時的情感共鳴。



從在線教育、網紅帶貨再到互動直播，嗶哩嗶哩正加快分裂出更多的業態。而僅僅一年前，官方對嗶哩嗶哩的定義還主要圍繞「用戶社區」展開。這樣的變化讓資本市場感到興奮。事實上，2019年初以來嗶哩嗶哩在美股的股價翻了一倍，市值達到121億美元。

【中概股】房多多美股暴漲暴跌成焦點 其業務和前景如何？

【中概股】房多多股價2天暴漲暴跌 一文看懂熔斷19次來龍去脈

【中概股】房多多美股暴漲暴跌成焦點 其業務和前景如何？



責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁