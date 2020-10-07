美國大幅收緊H1B工作簽證 申請者13%為中國人

▲ 美國收緊給予外國人的工作簽證條件

美國國土安全部（DHS）、勞工部（DOL）當地時間周二（6日）宣布，以經濟安全及美國工人權益為由，大幅收緊H-1B工作簽證的條件，料多達三份之一申請因不符標準而被直接否決。H-1B是給予外國人的臨時工作簽證，也是部份人取得綠卡（永久居留）的途徑。申請者主要是印度及中國人，後者約佔13%。

根據新的H-1B申請標準，僱主為低級別工作崗位申請該簽證時，其最低工資標準將從目前行業薪資範圍的第17百分位，上調到第45百分位，而高技術工作申請者，最低工資標準將從的第67百分位上調到第95百分位，即申請者其至少需達到本行的中高收入水平。另外，新政策還縮小申請者的學歷專業範圍。

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▲ Chad Wolf指經濟安全等同國家安全

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）稱，美國已步入了經濟安全是國土安全重要組成部份的新時期，換言之，經濟安全即國土安全。美方必須採取法律允許的所有措施，確保把本國勞工放在首位。勞工部則強調，上述政策調整是為了保障美國工人的就業機會。

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H-1B屬於非移民類的簽證，但持有人可邊在當地工作，邊申請綠卡。按國內移民顧問的資料，留學生畢業後，一般會先取得實習許可（OPT），並藉此跳到H-1B。取得H-1B後，即可靠僱主代為提出綠卡申請，但還要經過多關複雜的程序。據美國國務院的統計數據，印度人申請佔比67.7%，中國則佔13.2%。在國際學生比例方面，中國留學生以接近37萬佔了大多數，但畢業後回國者居多， 只有約5%的中國留學生能留美工作。

▲ 美國目前約有37萬中國留學生

內地媒體指出，在此前新冠疫情導致的裁員潮中，已經有不少H-1B工作簽證持有者因為失業而被迫離開美國。在過去幾年內，該簽證的複審率（RFE）和拒簽率亦持續上升。按照美國現時嚴峻的經濟和就業形勢，要求加薪幾乎是不可能的，新政策等於令外國人士失去簽證。

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責任編輯：陳建錫

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