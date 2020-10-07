▲ 林毅夫：中國GDP十年後超美 美國技術霸權2050年消失

中美角力背後，被指是一場大國爭霸，而經濟規模是衡量中美國力消長的指標之一。在台海兩岸著名的經濟學家林毅夫表示，中國經濟規模將於2030年超過美國，2050年人均GDP可以達到美國的一半，規模是美國的2倍，屆時美國用來制衡中國的技術優勢、也就是外界理解的技術霸權，將不復存。

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫接受《多維新聞》專訪時指出，中共總書記習近平主持召開的經濟社會領域專家座談會上，林毅夫在9位智囊當中排名最前，外界甚至稱他是「國師」，他對此謙稱「不敢當」。

貿易是互利 中美脫鉤談何容易？

就中美經濟脫鉤問題，林毅夫表示，美國與中國的主要矛盾，一開始的時候指責中國貿易順差太大，特朗普認為哪個國家對美有順差、就是佔了美國的便宜。但是懂貿易的人都知道，貿易一定是互利雙贏，中國賣給美國的產品，基本美國都自己能生產，只不過這些產品附加價值相對比較低，勞動力比較密集，美國自己要生產的話成本比中國高多了，跟中國買比較便宜，所以貿易是雙方都得益。

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林毅夫指出，美國還說大陸侵犯知識產權、偷了美國技術，這也說不通，企業之間有侵犯的情形，這個很難避免。三星告蘋果，蘋果告三星的情形時有發生，中國1980年就加入了聯合國世界知識產權組織（WIPO），也落實了國際承諾，近十年外企在起訴中國企業侵權有84%勝訴。

他表示，中國的經濟規模這些年按照購買力平價計算，其實已經超過美國，到2030年即使按照市場匯率計算，中國也將超過美國。經濟是基礎，美國現在維持在世界上的霸權，美國要維持霸權，因此要壓制中國的發展。

林毅夫說，美國現在提出全面脫鉤，從經濟角度來看會很難發生，不跟中國買產品，不把技術賣給中國，美國公司的利潤就要減少，利潤減少會影響新技術研發。美國不賣技術，德國、日本、韓國的一些企業也會賣，因此能擴大他們的市場、利潤和研發的力度，所以美國做這些事情都是拿石頭砸自己的腳。

美國不能用80年代遏制日本方法 遏制中國

林毅夫強調，美國試圖像對待20世紀80年代的日本一樣壓制中國的發展，但是現在的中國和日本當時的情況並不相同，美國要對中國「卡脖子（扼著頸項）」，實際上只是加速中國技術進步。假如美國真要斷供的話，那中國就用貴一點的部件。

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就像華為創始人任正非講的，都有備胎，能買的時候願意買，如果美國真不賣給中國，那就自己做，無非貴一點。但美國失去中國這麼一個大的市場，企業利潤就薄了，甚至虧損了，它就無法繼續投入研發。

林毅夫說，2030年中國經濟規模會超過美國，2050年中國的人均GDP可以達到美國的一半，經濟規模可能是美國的2倍。到時主要大城市與沿海省份加起來人口規模和美國相等，人均GDP將會與美國相當，產業技術將會和美國處於同一水準，美國可以用來卡住中國脖子的技術優勢將不復存在。

另外中西部還有10億人口人均GDP約為美國的1/3，這部分地區發展速度會比美國快。如果美國按照想跟大陸脫鉤，現在是傷敵一千、自損八百，慢慢的可能變成傷敵八百、自損一千，再繼續做下去的話會是傷敵五百，自損一千。

林毅夫最後說，中國文化是包容的，西方國家的崛起都是靠霸權，靠殖民地，靠控制其他國家；中國的發展，追求的是國與國之間的扶貧濟危，這也是「一帶一路」的理念。所以中國歷史地位的恢復和國際地位提高，就如同習近平所講的是共用繁榮的「人類命運共同體」。

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責任編輯：鄧國強

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