蓬佩奧訪日談「中國威脅」 華使館斥編造謊言製政治對抗

美國國務卿蓬佩奧周二（6日）在日本出席美日澳印外長的「四方安全對話」，會議確認推進「自由開放的印度太平洋」，加強合作，以應對中國。蓬佩奧接受日本傳媒專訪時，提到中國威脅、香港及台灣問題；中國日本使館發言人批評他編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，促停止無端指責。

蓬佩奧接受《日本放送協會》專訪時表示，世界受到中國的威脅已經太久，是時候認真對待這一問題。他提到，中共拒絕履行對香港「一國兩制」50年不變的基本承諾；又稱美國看到台灣正在發生的事情。他認為，這不是美國對中國的問題，這是涉及自由或暴政。

他又指摘中國在南海及東海持續採取威迫性行動，並提到中印邊境、新疆及內蒙古等問題。

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中國駐日本使館發言人批評，蓬佩奧屢次編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，其圖謀不得人心，更不會得逞。中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國的無端指責攻擊，以建設性的態度對待同中國的關係。

對於美日澳印四國外長會議，發言人稱，中方一貫主張，任何多邊合作都應當秉持開放、包容、透明的精神，而不是搞封閉、排他的「小圈子」，不應針對第三方或損害第三方利益。希望有關國家多做有利於增進地區國家間相互理解與信任、促進地區和平穩定與發展的事，而非相反。

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責任編輯：林佩怡

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