  • 26°C
香港時間 : 20201007日 (三) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蓬佩奧訪日談「中國威脅」 華使館斥編造謊言製政治對抗

國情動向 15:36 2020/10/07

分享：

美國國務卿蓬佩奧周二（6日）在日本出席美日澳印外長的「四方安全對話」，會議確認推進「自由開放的印度太平洋」，加強合作，以應對中國。蓬佩奧接受日本傳媒專訪時，提到中國威脅、香港及台灣問題；中國日本使館發言人批評他編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，促停止無端指責。

蓬佩奧接受《日本放送協會》專訪時表示，世界受到中國的威脅已經太久，是時候認真對待這一問題。他提到，中共拒絕履行對香港「一國兩制」50年不變的基本承諾；又稱美國看到台灣正在發生的事情。他認為，這不是美國對中國的問題，這是涉及自由或暴政。

他又指摘中國在南海及東海持續採取威迫性行動，並提到中印邊境、新疆及內蒙古等問題。

美日確認加強同盟關係 推進印太自由開放應對中國

大陸倘對台灣動武  蓬佩奧稱美國會這樣做

中國駐日本使館發言人批評，蓬佩奧屢次編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，其圖謀不得人心，更不會得逞。中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國的無端指責攻擊，以建設性的態度對待同中國的關係。　

對於美日澳印四國外長會議，發言人稱，中方一貫主張，任何多邊合作都應當秉持開放、包容、透明的精神，而不是搞封閉、排他的「小圈子」，不應針對第三方或損害第三方利益。希望有關國家多做有利於增進地區國家間相互理解與信任、促進地區和平穩定與發展的事，而非相反。

【中美角力】蓬佩奧啟程訪日 料聚焦「亞洲北約」議題

日媒：美日擬組印太「海洋聯盟」 中國料增強軍備抗衡

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【TikTok】美國法官11月4日舉行TikTok禁令聆訊
今日
【TikTok】美國法官11月4日舉行TikTok禁令聆訊
日媒：美日擬組印太「海洋聯盟」 中國料增強軍備抗衡
2020/10/05
日媒：美日擬組印太「海洋聯盟」 中國料增強軍備抗衡
美日確認加強同盟關係 推進印太自由開放應對中國
2020/10/06
美日確認加強同盟關係 推進印太自由開放應對中國
【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷
今日
【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷
【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做
今日
【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做
中美關係 政治 蓬佩奧 中國共產黨 台灣 香港 中國 日本 南中國海 太平洋

下一篇文章

台灣常說解放軍「侵入」 防空識別區其實是甚麼？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中國代表北韓伊朗等26國 斥美國西方國家侵犯人權
【中美角力】中國代表北韓伊朗等26國 斥美國西方國家侵犯人權
【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治
【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統（組圖）
【台海局勢】大陸智囊稱軍懾已湊效：台灣人益怕武統（組圖）
【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路
【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路
【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊
【中印衝突】印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊